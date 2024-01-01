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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 35
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 21
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
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Slash

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3 июн 2024 : 		 SLASH в акустике

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SLASH в акустике



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SLASH 29 мая посетил Amoeba Music, Hollywood, California и сыграл акустический сет по случаю релиза альбома "Orgy Of The Damned".




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