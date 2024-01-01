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SLASH о туре "S.E.R.P.E.N.T."



SLASH собирается привезти с разные американские города фестивальный тур "S.E.R.P.E.N.T.", в котором примут участие WARREN HAYNES BAND, Keb' Mo', Larkin Poe, Christone "Kingfish" Ingram, Samantha Fish, ZZ Ward, Robert Randolph, Eric Gales и Jackie Venson. ОН стартует пятого июля и продлится до 17 августа:



«Ну, очевидно, это фестиваль блюза. И я собираю вместе этих артистов. И я подумал, что для блюзового фестиваля мы должны стараться выступать за объединение людей, потому что сейчас так много энергии направлено на то, чтобы всех разделить. И мне захотелось сделать что-то подобное. А аббревиатура появилась потому, что я действительно хотел поддержать те ключевые моменты, которые, на мой взгляд, очень важно озвучить. Кроме того, это благотворительная составляющая, и она направлена на поддержку различных благотворительных организаций, которые помогают людям, лишенным прав и отодвинутым на второй план. Там есть и про расовое равенство, и про поддержку психических заболеваний, и просто про некоторые вопросы, которые, как мне кажется, очень важно решить прямо сейчас. И постарайтесь сделать это очень инклюзивным. Так что все полы, все расы, все религии, все национальности, чтобы просто собрать людей вместе и быть вместе в течение дня, чтобы просто насладиться кучей действительно хорошей музыки. Такова идея, и я думаю, нам удастся ее реализовать. Думаю, это будет что-то вроде летнего блюза. Думаю, это будет очень хорошо. Дух будет присутствовать... В туре участвуют несколько разных исполнителей. Так что у нас будут разнообразные сочетания»







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