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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 18
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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Slash

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20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

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4 мар 2024 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS
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SLASH собрал 125 000 на благотворительность



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SLASH распространил любовь не только среди поклонников, посетивших один из 23 фестивальных концертов «S.E.R.P.E.N.T.». По завершении короткого турне гитариста GUNS N' ROSES этим летом он объявил, что в ходе американского гастрольного тура было собрано более 125 000 долларов для пяти некоммерческих организаций, отобранных музыкантом, которые занимаются вопросами психического здоровья, социально-экономического равенства и справедливости, улучшая жизнь малообеспеченных американцев.




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20 окт 2024
resurgamresponses
вот вам и бездуховный рое н ролл
молодчик, что сказать

просмотров: 103

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