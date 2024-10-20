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SLASH собрал 125 000 на благотворительность



SLASH распространил любовь не только среди поклонников, посетивших один из 23 фестивальных концертов «S.E.R.P.E.N.T.». По завершении короткого турне гитариста GUNS N' ROSES этим летом он объявил, что в ходе американского гастрольного тура было собрано более 125 000 долларов для пяти некоммерческих организаций, отобранных музыкантом, которые занимаются вопросами психического здоровья, социально-экономического равенства и справедливости, улучшая жизнь малообеспеченных американцев.







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