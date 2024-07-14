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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 23
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
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Slash

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|||| 14 июл 2024

SLASH в Gibson Garage



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SLASH в Gibson Garage, Nashville, Tennessee исполнил композицию "Papa Was A Rolling Stone" — этим особым шоу начался его фестиваль "S.E.R.P.E.N.T."




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14 июл 2024
L
LU---
Номинант на Мистер Шляпа номер 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ссука....что он делал всё время если просто 2-ДВЕ ноты не может соединить в соло.
Остальным то не обидно,что такой Мудила с ними на сцене :(

просмотров: 179

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