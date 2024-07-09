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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
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Slash

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SLASH: «Я скучал по Axl'y»



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В интервью "The Abe Kanan Show" SLASH рассказал о возвращении в состав GUNS N' ROSES:

«Да, это было здорово. Боже, это долгая история, но было здорово, когда мы с Axl снова начали общаться, потому что я скучал по нему. У нас была настолько сильная вражда, что со временем она только усугублялась. И когда мы наконец поговорили, и я заговорил о возможности снова гастролировать с ним, Боже, огромный груз ответственности на наших плечах разлетелся в прах и было здорово снова оказаться вместе. И появилась та химия, о которой забываешь — насколько она сильна, когда вы вместе выходите на сцену или просто работаете вместе. Так что, да, это действительно здорово, и я очень рад, что нам удалось преодолеть все трудности!»




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9 июл 2024
father
Ждём новости:

MAX CAVALERA: "Я скучал по Andreas'у"
9 июл 2024
EvgenBriden
father, следуя тенденции последних новостей, скорее будет: "Я скучал по крепкому..."
9 июл 2024
father
EvgenBriden, а это уже Хэлфорд про Даунинга будет говорить
9 июл 2024
IJzerklompje
father, хэлфорд в данном случае, безусловно, скучал по крепкому гитарному дуэту!
9 июл 2024
father
IJzerklompje, а если ещё и Типтон, то получается крепкий тройничок с бывшими:)
А если ещё и Фолкнер, да еще и Снип…
9 июл 2024
R
Rutger
Химия-то со сколькими нулями была?

просмотров: 994

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