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SLASH: «Я скучал по Axl'y»



В интервью "The Abe Kanan Show" SLASH рассказал о возвращении в состав GUNS N' ROSES:



«Да, это было здорово. Боже, это долгая история, но было здорово, когда мы с Axl снова начали общаться, потому что я скучал по нему. У нас была настолько сильная вражда, что со временем она только усугублялась. И когда мы наконец поговорили, и я заговорил о возможности снова гастролировать с ним, Боже, огромный груз ответственности на наших плечах разлетелся в прах и было здорово снова оказаться вместе. И появилась та химия, о которой забываешь — насколько она сильна, когда вы вместе выходите на сцену или просто работаете вместе. Так что, да, это действительно здорово, и я очень рад, что нам удалось преодолеть все трудности!»







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