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MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»



MYLES KENNEDY в интервью Heavy Consequence рассказал о том, как идет работа над новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:



«Что касается прогресса, я полагаю, что работа прямо сейчас в полном разгаре. Мне нужно записать свой вокал. Просто нужно найти время, чтобы сделать это в перерывах между гастролями и прочим. У меня готовы вокальные мелодии, тексты и всё остальное. Мне просто нужно попасть в студию и записаться как следует.



Что касается направления будущей пластинки, то это по-прежнему риффовый рок-н-ролл с большой дозой блюзового элемента, который привносит Slash - так, как умеет только он. Это поистине великолепный материал. Думаю, с такими песнями у нас получится еще один интересный концертный тур».







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