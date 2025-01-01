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*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 44
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Slash

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Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»



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В интервью "Appetite For Distortion" у Todd'a Kerns'a спросили, как идут дела с новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, на что он ответил:

«Я бы сказал, что мы, наверное, уже на полпути. Мы взяли небольшой перерыв, чтобы... Самое забавное в таких случаях — это то, что все расходятся в разные стороны... Так что я полагаю, что все занимаются другими делами. Это было своего рода окно для нас четверых, по сути, Slash и THE CONSPIRATORS, чтобы попытаться добраться и записать музыку. А потом мы, в конце концов, начнем работать с Myles'ом, а потом я приду и все в таком духе. Сейчас Myles выступает сольно.

Песни написаны. Мы все слышали их, но мы сосредоточились на музыкальной стороне, чтобы в какой-то момент их можно было исполнить. Поэтому оказалось удивительным, что у нас есть возможность, окно времени, чтобы сделать эту запись. Мы разберемся, куда его пристроить, так что релиз... Я надеюсь на конец 25-го, но я уже достаточно долго нахожусь в этом мире, чтобы понять, что это может легко превратиться и в начало 26-го, без каких-либо причин. Что, конечно, не очень хорошо, если говорить об этом в январе 25-го. Но зная, как быстро... Только вчера был январь 2024 года, так что для меня кажется, что время летит очень стремительно. Я уже смотрю на свой календарь, где расписано до сентября, и думаю: «Ух ты!» Как будто садишься на беговую дорожку, и она в мгновение ока проносит тебя до самого сентября, и ты думаешь: «Ух ты. Что только что произошло? А к тому времени кто знает, о чем мы будем говорить? Так что, как я уже сказал, я надеюсь, что он выйдет в свет к тому времени, но на данный момент это может быть и 26-й год, так что кто его знает? Но это обязательно случится. Это самое главное».




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