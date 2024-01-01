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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Новая песня OPETH 39
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Slash

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7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

9 июл 2024 : 		 SLASH: «Я скучал по Axl'y»

14 июн 2024 : 		 SLASH устроит стрим

10 июн 2024 : 		 SLASH: «Нет ничего лучше блюза»

3 июн 2024 : 		 SLASH в акустике

2 июн 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS планирует альбом

31 май 2024 : 		 SLASH об искусственном интеллекте

30 май 2024 : 		 SLASH: «Хотел бы, чтобы рок-сцена была такой же яркой, как блюзовая»

28 май 2024 : 		 SLASH о туре "S.E.R.P.E.N.T."

17 май 2024 : 		 Demi Lovato в новом видео SLASH

6 май 2024 : 		 SLASH любит GOJIRA и новый альбом METALLICA

2 май 2024 : 		 SLASH: «Жаль, что я не мог пригласить на альбом Лемми»

1 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 апр 2024 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от SLASH

11 мар 2024 : 		 SLASH об участии вокалиста AC/DC в записи сольного альбома

8 мар 2024 : 		 BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH

4 мар 2024 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

15 фев 2024 : 		 SLASH в новом видео THE DANDY WARHOLS

14 фев 2024 : 		 GILBY CLARKE присоединился на сцене к SLASH

27 янв 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

21 янв 2024 : 		 Документальный фильм о SLASH'e

17 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN: «SLASH самый удивительный гитарист на планете!»
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Видео с выступления SLASH



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Видео с выступления SLASH, которое состоялось пятого августа в рамках Musikfest, PNC Plaza, Bethlehem, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.






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