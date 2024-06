сегодня



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS планирует альбом



SLASH в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" сообщил, что планирует запись и пластинки с SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:



«Мы собираемся записать еще одну пластинку после окончания этого тура [«S.E.R.P.E.N.T.»], а затем сидеть с ней и ждать подходящего момента, когда мы сможем выпустить ее, чтобы у нас было свободное окно для внутреннего и международного тура в течение 10 месяцев».







