сегодня



Новый релиз SLASH



Deko Entertainment совместно со SLASH и Universal Studios, чтобы впервые выпустить виниловую пластинку «Music Of Universal Studios - Halloween Horror Nights». Эта пластинка будет продаваться только в голливудском магазине Universal Parks:



SIDE A

"Universal Monsters Rising"

"Live Again"

"The Monster Reborn"

"The Gypsy Theme"

"Sweet Licks"

"Dracula's Brides"





SIDE B

"The Danse Of The Dead"

"Kharis The Mummy"

"Silent Screams"

"We Belong Dead"

"The Final Scare"







+0 -0



просмотров: 53