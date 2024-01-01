Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 21
*Новое видео AVANTASIA 21
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 14
*Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу! 12
*Лидер DRAGONFORCE: «Атмосфера в группе просто прекрасна!» 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

9 июл 2024 : 		 SLASH: «Я скучал по Axl'y»

14 июн 2024 : 		 SLASH устроит стрим

10 июн 2024 : 		 SLASH: «Нет ничего лучше блюза»

3 июн 2024 : 		 SLASH в акустике

2 июн 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS планирует альбом

31 май 2024 : 		 SLASH об искусственном интеллекте

30 май 2024 : 		 SLASH: «Хотел бы, чтобы рок-сцена была такой же яркой, как блюзовая»

28 май 2024 : 		 SLASH о туре "S.E.R.P.E.N.T."

17 май 2024 : 		 Demi Lovato в новом видео SLASH

6 май 2024 : 		 SLASH любит GOJIRA и новый альбом METALLICA

2 май 2024 : 		 SLASH: «Жаль, что я не мог пригласить на альбом Лемми»

1 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 апр 2024 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от SLASH

11 мар 2024 : 		 SLASH об участии вокалиста AC/DC в записи сольного альбома
Показать далее
| - |

|||| 6 дек 2024

Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH



zoom
"I Can Breathe", новая песня проекта GIBSON BAND, доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека принимал участие генеральный директор Gibson - Cesar Gueikian, а также специальные гости - участники GUNS N' ROSES, Duff McKagan и Slash.

Gueikian: «Я благодарен за сотрудничество со Slash, Duff, а также за участие моего друга Serj Tankian [SYSTEM OF A DOWN] в оформлении обложки. Я рад, что мы направляем все доходы от песни на благое и нужное дело».

McKagan: «Было очень приятно работать с Cesar'ом и всей его командой над этой песней. Музыкальный уклон и прогрессивный рок этого масштабного эпика подтолкнули меня в совершенно новом направлении. Я люблю сложные задачи, и Cesar предоставил мне их! Самое главное, что для меня сейчас очень важно быть полезным в вопросах психического здоровья и осведомленности. Давайте зажигать!»

Slash: «Cesar и Duff пришли ко мне с очень крутым музыкальным произведением. Мне понравилась идея риффа и вокал Duff'а, так что я сразу почувствовал себя в этом треке как дома».

Gibson Records, McKagan, Slash и Gueikian пожертвуют 100% выручки от продажи «I Can Breathe», а также все собранные на аукционе средства, Национальному альянсу по борьбе с психическими заболеваниями (NAMI), через Gibson Gives. NAMI — это крупнейшая в стране организация, занимающаяся вопросами психического здоровья, которая стремится улучшить жизнь миллионов американцев, страдающих от психических заболеваний. Миссия NAMI заключается в создании мира, в котором все люди, страдающие психическими заболеваниями, живут здоровой и полноценной жизнью, поддерживаемые неравнодушным обществом.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 96

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом