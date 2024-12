6 дек 2024



Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH



"I Can Breathe", новая песня проекта GIBSON BAND, доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека принимал участие генеральный директор Gibson - Cesar Gueikian, а также специальные гости - участники GUNS N' ROSES, Duff McKagan и Slash.



Gueikian: «Я благодарен за сотрудничество со Slash, Duff, а также за участие моего друга Serj Tankian [SYSTEM OF A DOWN] в оформлении обложки. Я рад, что мы направляем все доходы от песни на благое и нужное дело».



McKagan: «Было очень приятно работать с Cesar'ом и всей его командой над этой песней. Музыкальный уклон и прогрессивный рок этого масштабного эпика подтолкнули меня в совершенно новом направлении. Я люблю сложные задачи, и Cesar предоставил мне их! Самое главное, что для меня сейчас очень важно быть полезным в вопросах психического здоровья и осведомленности. Давайте зажигать!»



Slash: «Cesar и Duff пришли ко мне с очень крутым музыкальным произведением. Мне понравилась идея риффа и вокал Duff'а, так что я сразу почувствовал себя в этом треке как дома».



Gibson Records, McKagan, Slash и Gueikian пожертвуют 100% выручки от продажи «I Can Breathe», а также все собранные на аукционе средства, Национальному альянсу по борьбе с психическими заболеваниями (NAMI), через Gibson Gives. NAMI — это крупнейшая в стране организация, занимающаяся вопросами психического здоровья, которая стремится улучшить жизнь миллионов американцев, страдающих от психических заболеваний. Миссия NAMI заключается в создании мира, в котором все люди, страдающие психическими заболеваниями, живут здоровой и полноценной жизнью, поддерживаемые неравнодушным обществом.







