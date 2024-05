сегодня



SLASH: «Хотел бы, чтобы рок-сцена была такой же яркой, как блюзовая»



В рамках недавней беседы с MNPR Magazine у SLASH'а спросили, что он думает о нынешней музыкальной сцене, на что он ответил:



«Мне нравится то, что происходит на блюзовой сцене. Она сейчас очень яркая. Я бы хотел, чтобы рок-сцена была похожей. [Смеётся]. Блюзовая сцена великолепна. Я считаю, что в этой области появилось много действительно интересных исполнителей.



Я вижу, что сейчас есть много ребят, которые делают рок-н-ролл самостоятельно, без звукозаписывающих компаний и всего того дерьма, что происходило в 1990-х и в первом десятилетии тысячелетия. Они создают свою собственную музыку для себя. Никто не пытается заработать на этом деньги. Никто не пытается получить большой контракт на запись. Ни у кого нет амбиций в виде лимузинов и сексапильных цыпочек — всё дело в музыке, и это очень важно, потому что я уверен, что именно это вернёт рок-сцену на круги своя. А рок-сцена будет существовать всегда. Так или иначе, но это очень круто.



При всём при том я всё ещё слушаю, более или менее, многих артистов, которых я слушал ранее. Новая пластинка [THE BLACK] CROWES — отличная, новая пластинка QUEENS OF THE STONE AGE — отличная. И есть ещё несколько подобных. Так что нет ничего сверхнового и захватывающего, но выходят новые альбомы, которые я слушаю».







