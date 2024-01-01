Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 43
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 29
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 25
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 43
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 29
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 25
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



30 май 2024 : 		 SLASH: «Хотел бы, чтобы рок-сцена была такой же яркой, как блюзовая»

28 май 2024 : 		 SLASH о туре "S.E.R.P.E.N.T."

17 май 2024 : 		 Demi Lovato в новом видео SLASH

6 май 2024 : 		 SLASH любит GOJIRA и новый альбом METALLICA

2 май 2024 : 		 SLASH: «Жаль, что я не мог пригласить на альбом Лемми»

1 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 апр 2024 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от SLASH

11 мар 2024 : 		 SLASH об участии вокалиста AC/DC в записи сольного альбома

8 мар 2024 : 		 BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH

4 мар 2024 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

15 фев 2024 : 		 SLASH в новом видео THE DANDY WARHOLS

14 фев 2024 : 		 GILBY CLARKE присоединился на сцене к SLASH

27 янв 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

21 янв 2024 : 		 Документальный фильм о SLASH'e

17 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN: «SLASH самый удивительный гитарист на планете!»

11 дек 2023 : 		 SLASH, MYLES KENNEDY и BILLY GIBBONS приняли участие в "Warren Haynes Presents: Christmas Jam"

4 дек 2023 : 		 SLASH исполнил классику LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH

17 ноя 2023 : 		 Демо SLASH'a и вокалиста LINKIN PARK

27 окт 2023 : 		 SLASH представил трейлер к комиксам

27 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «SLASH не смог бы сыграть у Рианны, а мне это по плечу!» А потом сдал назад

22 июл 2023 : 		 SLASH работает над новым сольником

14 июл 2023 : 		 SLASH записался с DEMI LOVATO

14 мар 2023 : 		 SLASH будет снимать хорроры

22 дек 2022 : 		 Рассказ о новой книге о SLASH

5 дек 2022 : 		 Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?

8 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY не знает, продолжит ли SLASH выпускать сольные пластинки
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLASH: «Хотел бы, чтобы рок-сцена была такой же яркой, как блюзовая»



zoom
В рамках недавней беседы с MNPR Magazine у SLASH'а спросили, что он думает о нынешней музыкальной сцене, на что он ответил:

«Мне нравится то, что происходит на блюзовой сцене. Она сейчас очень яркая. Я бы хотел, чтобы рок-сцена была похожей. [Смеётся]. Блюзовая сцена великолепна. Я считаю, что в этой области появилось много действительно интересных исполнителей.

Я вижу, что сейчас есть много ребят, которые делают рок-н-ролл самостоятельно, без звукозаписывающих компаний и всего того дерьма, что происходило в 1990-х и в первом десятилетии тысячелетия. Они создают свою собственную музыку для себя. Никто не пытается заработать на этом деньги. Никто не пытается получить большой контракт на запись. Ни у кого нет амбиций в виде лимузинов и сексапильных цыпочек — всё дело в музыке, и это очень важно, потому что я уверен, что именно это вернёт рок-сцену на круги своя. А рок-сцена будет существовать всегда. Так или иначе, но это очень круто.

При всём при том я всё ещё слушаю, более или менее, многих артистов, которых я слушал ранее. Новая пластинка [THE BLACK] CROWES — отличная, новая пластинка QUEENS OF THE STONE AGE — отличная. И есть ещё несколько подобных. Так что нет ничего сверхнового и захватывающего, но выходят новые альбомы, которые я слушаю».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 125

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом