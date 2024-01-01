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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 38
*Умер Пол Ди'Анно 34
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
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Slash

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MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH



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MYLES KENNEDY в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, как идет работа над новым материалом для SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:

«Технически процесс начался, когда мы были в дороге в начале этого года. Во время саундчеков и прочего мы начали работать над некоторыми идеями. И в данный момент [остальные ребята] находятся практически на демо-записи, а я каждую ночь получаю информацию о том, как обстоят дела. И это позволяет мне работать над мелодиями, над текстами и так далее. Так что, да, для меня, поскольку я готовлюсь отправиться в сольный тур по Европе на следующей неделе, главное - найти время, когда я смогу заняться вокалом. Но, да, они сейчас в самом разгаре, и мне очень нравится то, что я слышу».




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