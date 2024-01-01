22 сен 2024



BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот



BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH в рамках Sky Arts Awards и исполнил кавер-версию Howlin' Wolf "Killing Floor" — профессиональное видео доступно ниже.







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