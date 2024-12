сегодня



MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH



MYLES KENNEDY в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как идет работа над новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:



«Хорошая новость заключается в том, что демо-запись и все остальное, написание материала были сделаны еще до того, как я отправился в последнее [сольное] турне. Легкая часть - это запись; трудная часть - это сочинение. Мы со Slash'ом - он присылал мне демо-версии мелодий. Потом я проводил с ним время, придумывая мелодии и тексты. И вот все готово - думаю, за исключением одной песни. Теперь мне нужно найти момент, чтобы попасть в студию и все такое, чтобы записать материал. Но я скажу, что даже демо-процесс и то, на чем мы остановились перед тем, как приступить к записи альбома в музыкальном плане, - это поистине потрясающая история. Я очень, очень рад тому, к чему это приведет. Это будет круто».



На вопрос о том, пишет ли он музыку для SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS или в основном отвечает за тексты и мелодии, Myles сказал:



«Да, большая часть того, что я делаю, это тексты и мелодии. Иногда, если что-то приходит, я говорю: «Эй, мы можем изменить эту аккордовую прогрессию ради мелодии?» Хотя довольно забавно, потому что на альбоме [2012 года] «Apocalyptic Love», когда я играл на гитаре, было немного больше предложений: «Эй, попробуй эту часть. Посмотрим, как это будет звучать, если мы используем это, чтобы как-то помочь аранжировке». Странно, но я думал об этом на днях, и я просто... Это только подчеркивает, насколько крут [Slash]. Я пришел, это была моя вторая пластинка с ним, взял гитару и говорю: «Что ты думаешь? Что если мы попробуем это? А про себя думаю: «Ты же сидишь там со Slash'ом. Ему не нужна помощь, чувак». Но он был таким классным и таким сговорчивым. Но по прошествии лет, когда мы записали все эти альбомы, меня не перестает удивлять то, насколько он понимает не только риффы, но и аккордовые прогрессии, которые позволяют придумывать убедительные мелодии для меня. Он знает, как расположить аккорды так, чтобы они оставляли место для исполнения мелодии, и я это ценю. И, как я уже сказал, иногда я говорю: «Эй, а можно попробовать G вместо D, потому что я слышу, что мелодия звучит вот так?». Или я отправляю мелодию обратно, а он говорит: «Я собираюсь изменить этот аккорд, потому что мне кажется, что он лучше подходит к мелодии». Я такой: «Отлично». Так что да, он все понимает».







