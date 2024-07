сегодня



SLASH о любимых ранних AC/DC



SLASH в программе "New & Approved" ответил на вопрос о любимых первых пластинках AC/DC:



««Powerage». До сих пор, наверное, это одна из моих любимых пластинок AC/DC. Но в то время, когда я увлекся ими, вышел альбом [1979 года] «Highway To Hell». Так я и познакомился с этой группой. А потом, благодаря этой пластинке, я уже услышал «Powerage», и я такой: «Вау, вот это альбом». Именно эти записи привели меня к знакомству со всем прочим каталогом AC/DC. А потом умер Бон Скотт. И это было просто... Это было что-то вроде «я же буквально только что подсел на этих ребят и....». Затем очень быстро они нашли Brian'a.



Одним из самых значительных для металла 80-х был 1980 год, когда вышел альбом „Back In Black“, а затем „Diary Of A Madman“ Ozzy и все такое. И альбом [BLACK] SABBATH «Heaven And Hell». Это был потрясающий, грандиозный год для рока».



Возвращаясь к своей любви к «Powerage», Slash добавил:



««Down Payment Blues» была песней, которая навсегда запала мне в душу. Она и по сей день остается одной из моих любимых рок-н-ролльных композиций».







+1 -0



просмотров: 249