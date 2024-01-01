Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 17
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 15
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

9 июл 2024 : 		 SLASH: «Я скучал по Axl'y»

14 июн 2024 : 		 SLASH устроит стрим

10 июн 2024 : 		 SLASH: «Нет ничего лучше блюза»

3 июн 2024 : 		 SLASH в акустике

2 июн 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS планирует альбом

31 май 2024 : 		 SLASH об искусственном интеллекте

30 май 2024 : 		 SLASH: «Хотел бы, чтобы рок-сцена была такой же яркой, как блюзовая»

28 май 2024 : 		 SLASH о туре "S.E.R.P.E.N.T."

17 май 2024 : 		 Demi Lovato в новом видео SLASH

6 май 2024 : 		 SLASH любит GOJIRA и новый альбом METALLICA

2 май 2024 : 		 SLASH: «Жаль, что я не мог пригласить на альбом Лемми»

1 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 апр 2024 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от SLASH

11 мар 2024 : 		 SLASH об участии вокалиста AC/DC в записи сольного альбома

8 мар 2024 : 		 BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH

4 мар 2024 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

15 фев 2024 : 		 SLASH в новом видео THE DANDY WARHOLS

14 фев 2024 : 		 GILBY CLARKE присоединился на сцене к SLASH

27 янв 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

21 янв 2024 : 		 Документальный фильм о SLASH'e

17 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN: «SLASH самый удивительный гитарист на планете!»

11 дек 2023 : 		 SLASH, MYLES KENNEDY и BILLY GIBBONS приняли участие в "Warren Haynes Presents: Christmas Jam"

4 дек 2023 : 		 SLASH исполнил классику LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH

17 ноя 2023 : 		 Демо SLASH'a и вокалиста LINKIN PARK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLASH о любимых ранних AC/DC



zoom
SLASH в программе "New & Approved" ответил на вопрос о любимых первых пластинках AC/DC:

««Powerage». До сих пор, наверное, это одна из моих любимых пластинок AC/DC. Но в то время, когда я увлекся ими, вышел альбом [1979 года] «Highway To Hell». Так я и познакомился с этой группой. А потом, благодаря этой пластинке, я уже услышал «Powerage», и я такой: «Вау, вот это альбом». Именно эти записи привели меня к знакомству со всем прочим каталогом AC/DC. А потом умер Бон Скотт. И это было просто... Это было что-то вроде «я же буквально только что подсел на этих ребят и....». Затем очень быстро они нашли Brian'a.

Одним из самых значительных для металла 80-х был 1980 год, когда вышел альбом „Back In Black“, а затем „Diary Of A Madman“ Ozzy и все такое. И альбом [BLACK] SABBATH «Heaven And Hell». Это был потрясающий, грандиозный год для рока».

Возвращаясь к своей любви к «Powerage», Slash добавил:

««Down Payment Blues» была песней, которая навсегда запала мне в душу. Она и по сей день остается одной из моих любимых рок-н-ролльных композиций».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 249

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом