SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью



SLASH опубликовал фото с участниками THE CONSPIRATORS и подписал его так:



«Возвращаемся к работе над новой пластинкой, которая появится уже скоро. Мы втроем создали первоначальную основу. Потом Frank [Sidoris, гитара], потом Myles [Kennedy, вокал]. Запись начнется в ноябре».





