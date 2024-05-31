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SLASH об искусственном интеллекте



SLASH в недавнем интервью вставил свои пару центов по поводу ИИ:



«Я не в восторге от этой новой разработки, только потому, что знаю, что люди, в большинстве своём, будут использовать её слишком часто... Во-первых, это будет запутывать и вводить в заблуждение. А ещё будет слишком много одинакового материала и звучания. Я уже вижу, как это происходит.



Я из тех музыкантов, которые любят приходить в студию и записывать группу вживую, делать это в аналоговом формате, как, например, на моём новом блюзовом альбоме ["Orgy Of The Damned"], поэтому я не вижу вариантов для использования ИИ в своём творчестве. И мне интересно посмотреть, кто придумает что-то действительно замечательное, уникальное и полезное для меня. Но то, что ИИ воспроизводит что-либо или создаёт что-то оригинальное в плане музыки, меня не очень радует. Можно заставить его писать тексты, можно заставить его делать всё что угодно, чтобы вы сами могли бы даже пальцем не пошевелить, и это не приводит меня в восторг».



Он уточнил, что эта технология — человеческое достижение:



«Это потрясающе. И технологии на протяжении всего своего развития постоянно демонстрируют отличные возможности, но когда люди начинают их использовать слишком массово, тогда уже стоит начать беспокоиться».







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