SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»



SEBASTIAN BACH в рамках интервью подкасту "Come On Over" рассказал о серьёзных физических нагрузках на своих концертах:



«Честно говоря, мне приходится сбавлять обороты в физическом плане. Я больше не могу трясти головой. Когда я выхожу на сцену, мой мозг говорит: "Не будь трусом. Задай им жару, ушлёпок. Давай, чёрт возьми!"



Когда я на сцене, я не знаю почему, но я не чувствую никакой боли. Я смеюсь, когда выхожу на сцену, и говорю: "Ха-ха-ха-ха-ха. Моя лодыжка болит. Никто здесь не хочет ничего знать о твоей чёртовой лодыжке! Всем плевать на твою лодыжку!" Так звучит голос в моей голове. "Всем плевать на твоё плечо, чувак! Всем плевать!" Так что я не знаю, почему я такой, но когда я ухожу со сцены, моё плечо говорит: "Да пошёл ты. Тебе плевать на своё плечо, да? Ты не думаешь о своей спине, о своей шее. Ну ничего, ты прочувствуешь всё это сегодня вечером, а когда проснёшься завтра, шею и повернуть не сможешь"».







