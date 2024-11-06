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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 34
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Sebastian Bach

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|||| сегодня

SEBASTIAN BACH сунул за Камалу



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SEBASTIAN BACH опубликовал следующее сообщение:

«Мы официально поддерживаем кандидатуру @kamalaharris на пост президента США 🇺🇸#freedom #futureofyouth».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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6 ноя 2024
olly71
а я поставил в тотализатор на Трампа 200 баксов и выиграл 435 . как объявят официально его победу можно будет забирать выигрыш
6 ноя 2024
M
Mike Barlow
Он американец разве? В смысле гражданин США?
Всю жизнь думал он канадец.
6 ноя 2024
F
Fo0x
Продал жопу сжвшникам за три цента

просмотров: 140

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