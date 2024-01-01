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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Sebastian Bach

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23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком

22 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»

7 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

29 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»

23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 май 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

15 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя миссия — вернуть рок-н-роллу веселье»

14 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH начал новый тур

10 май 2024 : 		 Новый альбом SEBASTIAN BACH доступен для прослушивания

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

24 апр 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

22 апр 2024 : 		 Новая песня SEBASTIAN BACH

18 апр 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

15 апр 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя жена называет меня мужчиной-ребёнком»

19 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH и PHIL SOUSSAN исполнили OZZY OSBOURNE

16 мар 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

26 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

18 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»

8 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме

29 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, почему работа над новым альбомом заняла столько времени

21 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH: «Где угар в рок-н-ролле 2023?»

20 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW

19 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно

9 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH в шоу Маска
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|||| сегодня

SEBASTIAN BACH спел с пасынком



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SEBASTIAN BACH вместе со своим сыном Paris и пасынком Trace исполнил в рамках выступления в Fremont Street Experience хит SKID ROW "Youth Gone Wild".






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