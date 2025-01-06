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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»



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SEBASTIAN BACH в программе "The Jasta Show" рассказал о критике, которую он иногда получает от людей в Интернете за то, что он не воспроизводит свои вокальные партии из альбомов на концертах:

«Интернет — это так уморительно. Когда даёшь концерт за концертом, вечер за вечером, некоторые выступления удаются лучше, чем другие. Так уж сложилось. Единственный вариант сделать всё идеально — использовать фонограмму. Мы же люди. Так что если вы поёте не совсем так, как на записи, вы можете прочитать комментарий типа: "Он звучит не так, как на записи". А я говорю, что есть разница между тем, чтобы звучать не так, как на записи, и тем, чтобы было совсем наплевать. Не хочу вас расстраивать, но если вы находитесь в каком-то захудалом клубе во вторник вечером в глуши, и вам там не нравится, вы, возможно, не дадите в тот вечер своего самого лучшего выступления в своей чёртовой жизни. Может быть да, а может, и нет, потому что вы не вдохновлены. Люди — эмоциональные существа, и иногда я чувствую себя воодушевлённым, а иногда нет».

Говоря о Arnel Pineda, которого осудили за выступление с группой на фестивале Rock In Rio 2024 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Seb добавил:

«Вы смотрели фильм "Don't Stop Believin'" 2012 года, в котором рассказывается о его взлёте? Так вот, там есть уморительная часть, где он выступает на своём первом шоу с JOURNEY, бегает, как сумасшедший, сходит с ума, прыгает, выходит на сцену, а они все смотрят на него и думают: "Чувак, что это было, мать твою?" Это история моей жизни. И я расскажу вам, почему. Есть такая поговорка: когда ты записываешь альбом, ты играешь для своей аудитории. Когда ты выступаешь с концертом, твоя аудитория играет для тебя. Это самая точная формулировка...

Я думал об этом вчера вечером. Моя работа заключается в том, чтобы быть максимально воодушевлённым, и в то же время быть настолько спокойным, насколько это возможно. Как, чёрт возьми, это возможно? Потому что если я слишком взволнован, то у меня ничего не получается. Я должен помнить, что я делаю, потому что когда я смотрю на Arnel'a, он просто поглощён аудиторией. Он перед сотней тысяч людей словно говорит: "Посмотрите на эту фигню". Он не записывает альбом. Он выходил в зал рядом с охранниками.

Когда вы записываете альбом, вы стоите в кондиционированной комнате и можете совершить столько попыток, сколько вам захочется, и добиться совершенства. Рок-концерт — это нечто совсем иное. Рок-концерт — как битва. Я не знаю, почему это для меня так, но я чувствую, что это бой, это как всратый боксёрский поединок!»




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6 янв 2025
M
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IJzerklompje, бирманский. Летхвей.

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