18 сен 2024



SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»



SEBASTIAN BACH в интервью Ultimate Classic Rock спросили, можно ли считать его недавний пост в социальных сетях, в котором он сказал, что «поддерживает Тейлор Свифт», поддержкой кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, поскольку сама поп-суперзвезда публично поддержала Харрис после сентябрьских президентских дебатов:



«Знаете, я не указываю людям, что им делать, но я скажу, что если у нас нет демократии, то у нас нет ничего. Так что вот, я только что это сказал. [Смех].



Люди говорят: „Вы отпугиваете свою аудиторию“. Когда я говорю такие вещи, я набираю, б$$$ь, 40 000 подписчиков! Так что все эти «Не отталкивай людей» — есть только одна сторона, которая, б$$$ь, отталкивает людей! Только одна! Другая сторона на самом деле объединяет людей. Так что не надо мне говорить: «О, он теряет 50% своей аудитории». Мне не нужны эти 50%, так что отвалите! Эти 50% не настолько круты, чтобы слушать Sebastian Bach, так что нырните в анус».



Говоряо том, почему он чувствует необходимость высказаться, Sebastian сказал:



«Меня просто бесит, когда я слышу, как люди говорят: «Я не хочу, чтобы музыканты говорили то, во что они верят. Просто заткнитесь и пойте». Что ж, у меня есть для вас два слова: BLACK SABBATH. Когда я слушаю такую песню, как «War Pigs», я не могу придумать более политического текста для любой музыки в жизни, чем она. 'Генералы собрались в массы, / Словно ведьмы на черных мессах'. Для меня это означает: «К черту этих мудаков!».



Я чувствую, что в такие моменты на карту поставлено слишком многое, чтобы молчать. Молчать — значит быть соучастником. На каждого гребаного Ted Nugent найдется свой Sebastian Bach, и меня это устраивает. Мне это по душе. Вы говорите то, что хотите сказать, а я буду говорить то, что хочу сказать»





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