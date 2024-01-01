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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Sebastian Bach

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20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»

30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках

23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком

22 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»

7 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

29 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»

23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 май 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

15 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя миссия — вернуть рок-н-роллу веселье»

14 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH начал новый тур

10 май 2024 : 		 Новый альбом SEBASTIAN BACH доступен для прослушивания

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

24 апр 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

22 апр 2024 : 		 Новая песня SEBASTIAN BACH

18 апр 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

15 апр 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя жена называет меня мужчиной-ребёнком»

19 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH и PHIL SOUSSAN исполнили OZZY OSBOURNE

16 мар 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH
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SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW



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SEBASTIAN BACH целиком сыграл дебютный альбом SKID ROW на концерте 18 ноября в Whisky A Go Go, West Hollywood, California — видео доступно ниже.






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