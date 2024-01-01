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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»



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SEBASTIAN BACH в недавнем интервью объяснил, почему для нового альбома выбрал именно такое название:

«Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком. [Смеётся]. Например, если я слушаю одну из своих любимых пластинок, например SCORPIONS, ничто не возвращает меня в детство больше, чем рок-н-ролл. Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя так же, как в детстве».

О своем выступлении на Wacken Open Air:

«Это было наше 44-е выступление в этом году. Когда я начал выступать в этом году, я тряс головой и повредил себе шею, мне парализовало спину. И я думал, что мне придётся отменить несколько концертов, но я не отменяю концерты. Когда я выхожу на сцену и смотрю на, я ощущаю себя на 19 лет, я чувствую себя пацаном. А потом я ухожу со сцены, и моё тело говорит: "Да пошёл ты. Ты, чёрт возьми, не ребёнок. Какого чёрта ты делаешь?" Но всё в порядке. Если Mick Jagger может зажигать в 82 года, то вам лучше привыкнуть ко мне, потому что я буду делать это ещё 40 лет».




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