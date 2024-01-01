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Sebastian Bach

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У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?



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SEBASTIAN BACH принес извинения после того, как в серии постов в Instagram намекнул на возможные проблемы в его браке с Сюзанной Ле. С тех пор сообщения были удалены.

«Я искренне извиняюсь за свои посты в социальных сетях вчера вечером», - написал Бах вместе с фотографией себя с женой. «Я вернулся в пустой дом, и у меня была очень сильная эмоциональная реакция на это. Я очень сожалею, что написал что-то, когда мне очень больно. Я прошу прощения. Я просто очень люблю свою жену; мир без нее очень трудно представить.

Честно говоря, когда я не с ней, я очень ревную всех, кто с ней. Я знаю, что это недостаток, и мне жаль, что я не идеален, это точно. Когда я нахожусь вдали от своей жены, я чувствую себя неуверенно, потому что больше всего на свете люблю находиться с ней в одной комнате.

Я был бы очень расстроен, если бы кто-то подумал что-то негативное о моей жене. Это ни в коем случае не мое намерение. Эти эмоции вызваны моей ревностью. Моя любовь к Сюзанне заставляет меня очень ревновать, но это моя и только моя вина.

Я люблю тебя, Сюзанна, и надеюсь, что у тебя все хорошо. Надеюсь, ты позволишь мне снова любить».

SEBASTIAN BACH Issues Apology For Posts Hinting At Marriage Troubles - "It Is My Jealousy That Caused These Emotions"




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