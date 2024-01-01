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SEBASTIAN BACH о девочках



SEBASTIAN BACH в программе "More" рассказал о своем участии в сериале "Девочки Гилмор", где он снимался с четвертого по седьмой сезон:



«Мне очень понравилось. Это часовое шоу, и в нем много диалогов. И режиссер всегда говорил: «Хорошо. Сделай это один раз так быстро, как сможешь». Так что я был похож на аукциониста [говорил очень быстро]. И вот однажды звонит мой агент и говорит: « Sebastian, в сериале „Закон и порядок“ хотят, чтобы ты был диджеем, типа наркодилера или что-то в этом роде». Я такой: «Закон и порядок». Это любимое шоу моего отца. И вот я пошел на кастинг в «Закон и порядок» и произносил свои реплики так быстро, как только мог, потому что [у меня был опыт работы в «Девочках Гилмор»]. И парень говорит: «Чувак, помедленнее». Я говорю: «О, Боже. Ну, я же снимаюсь в сериале «Девочки Гилмор».



Так что я люблю „Девочек Гилмор“. А сейчас он идет на Netflix, и я снимался в новом сезоне для Netflix, «Год из жизни». А следующее мое появление на телевидении будет в шоу на Food Network под названием «Худшие повара Америки»».







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