Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 45
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 38
*GOJIRA разогрела квиров 34
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 20
*HELLOWEEN переиздают альбомы 18
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 18
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 45
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 38
*GOJIRA разогрела квиров 34
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках

23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком

22 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»

7 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

29 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»

23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 май 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

15 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя миссия — вернуть рок-н-роллу веселье»

14 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH начал новый тур

10 май 2024 : 		 Новый альбом SEBASTIAN BACH доступен для прослушивания

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

24 апр 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

22 апр 2024 : 		 Новая песня SEBASTIAN BACH

18 апр 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

15 апр 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя жена называет меня мужчиной-ребёнком»

19 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH и PHIL SOUSSAN исполнили OZZY OSBOURNE

16 мар 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

26 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

18 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»

8 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме

29 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, почему работа над новым альбомом заняла столько времени

21 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH: «Где угар в рок-н-ролле 2023?»

20 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW

19 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH о девочках



zoom
SEBASTIAN BACH в программе "More" рассказал о своем участии в сериале "Девочки Гилмор", где он снимался с четвертого по седьмой сезон:

«Мне очень понравилось. Это часовое шоу, и в нем много диалогов. И режиссер всегда говорил: «Хорошо. Сделай это один раз так быстро, как сможешь». Так что я был похож на аукциониста [говорил очень быстро]. И вот однажды звонит мой агент и говорит: « Sebastian, в сериале „Закон и порядок“ хотят, чтобы ты был диджеем, типа наркодилера или что-то в этом роде». Я такой: «Закон и порядок». Это любимое шоу моего отца. И вот я пошел на кастинг в «Закон и порядок» и произносил свои реплики так быстро, как только мог, потому что [у меня был опыт работы в «Девочках Гилмор»]. И парень говорит: «Чувак, помедленнее». Я говорю: «О, Боже. Ну, я же снимаюсь в сериале «Девочки Гилмор».

Так что я люблю „Девочек Гилмор“. А сейчас он идет на Netflix, и я снимался в новом сезоне для Netflix, «Год из жизни». А следующее мое появление на телевидении будет в шоу на Food Network под названием «Худшие повара Америки»».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 206

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом