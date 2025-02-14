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*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
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Sebastian Bach

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Новое видео SEBASTIAN BACH



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"To Live Again", новое видео SEBASTIAN BACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Child Within The Man и была написана вместе с Myles'ом Kennedy.




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14 фев 2025
V
Vareg
Почему он похож на побритого Хиеталу?
14 фев 2025
Red One
Не, видео - топ, ваще ни разу не кринжанул

просмотров: 199

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