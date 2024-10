сегодня



Видео с выступления SEBASTIAN BACH



Видео с выступления SEBASTIAN BACH, которое состоялось шестого октября в El Corazon, Seattle, Washington, доступно для просмотра ниже:



01. What Do I Got To Lose?

02. Slave To The Grind (SKID ROW song)

03. Here I Am (SKID ROW song)

04. Big Guns (SKID ROW song)

05. Sweet Little Sister (SKID ROW song)

06. 18 And Life (SKID ROW song)

07. Can't Stand The Heartache (SKID ROW song)

08. Freedom

09. Piece Of Me (SKID ROW song)

10. Everybody Bleeds

11. Monkey Business / Tom Sawyer / Monkey Business / Heaven And Hell

11. I Remember You (SKID ROW song)

12. (Hold On) To The Dream

13. The Threat (SKID ROW song)

14. Rattlesnake Shake (SKID ROW song)

15. Youth Gone Wild (SKID ROW song)







+0 -0



просмотров: 105