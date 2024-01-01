Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DREAM THEATER 28
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 16
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 11
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 10
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 7
*JON BON JOVI за Камалу Харрис 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DREAM THEATER 28
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 16
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»

30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках

23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком

22 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»

7 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

29 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»

23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 май 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

15 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя миссия — вернуть рок-н-роллу веселье»

14 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH начал новый тур

10 май 2024 : 		 Новый альбом SEBASTIAN BACH доступен для прослушивания

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

24 апр 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

22 апр 2024 : 		 Новая песня SEBASTIAN BACH

18 апр 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

15 апр 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя жена называет меня мужчиной-ребёнком»

19 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH и PHIL SOUSSAN исполнили OZZY OSBOURNE

16 мар 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

26 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

18 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»

8 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме

29 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, почему работа над новым альбомом заняла столько времени
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления SEBASTIAN BACH



zoom
Видео с выступления SEBASTIAN BACH, которое состоялось шестого октября в El Corazon, Seattle, Washington, доступно для просмотра ниже:

01. What Do I Got To Lose?
02. Slave To The Grind (SKID ROW song)
03. Here I Am (SKID ROW song)
04. Big Guns (SKID ROW song)
05. Sweet Little Sister (SKID ROW song)
06. 18 And Life (SKID ROW song)
07. Can't Stand The Heartache (SKID ROW song)
08. Freedom
09. Piece Of Me (SKID ROW song)
10. Everybody Bleeds
11. Monkey Business / Tom Sawyer / Monkey Business / Heaven And Hell
11. I Remember You (SKID ROW song)
12. (Hold On) To The Dream
13. The Threat (SKID ROW song)
14. Rattlesnake Shake (SKID ROW song)
15. Youth Gone Wild (SKID ROW song)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 105

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом