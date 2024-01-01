Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*Сидячий W.A.S.P. 12
*Видео полного выступления SCORPIONS 9
*TONY IOMMI работает над новыми песнями 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»

7 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

29 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»

23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 май 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

15 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя миссия — вернуть рок-н-роллу веселье»

14 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH начал новый тур

10 май 2024 : 		 Новый альбом SEBASTIAN BACH доступен для прослушивания

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

24 апр 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

22 апр 2024 : 		 Новая песня SEBASTIAN BACH

18 апр 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

15 апр 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя жена называет меня мужчиной-ребёнком»

19 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH и PHIL SOUSSAN исполнили OZZY OSBOURNE

16 мар 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

26 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

18 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»

8 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме

29 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, почему работа над новым альбомом заняла столько времени

21 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH: «Где угар в рок-н-ролле 2023?»

20 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW

19 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно

9 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH в шоу Маска

7 дек 2023 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

5 сен 2023 : 		 SEBASTIAN BACH не против использования фонограммы на концертах KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»



zoom
SEBASTIAN BACH в беседе с Metal Hammer так ответил на вопрос о том, возможен ли дуэт с CHRIS'ом JERICHO:

«Лучше спросить, будет ли он драться с Sebastian Bach? Потому что я такой же рестлер, как он певец».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 126

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом