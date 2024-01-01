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SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»



SEBASTIAN BACH в беседе с Metal Hammer так ответил на вопрос о том, возможен ли дуэт с CHRIS'ом JERICHO:



«Лучше спросить, будет ли он драться с Sebastian Bach? Потому что я такой же рестлер, как он певец».







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