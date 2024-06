SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

сегодня



SEBASTIAN BACH в интервью "Rock Solid With Pat Francis" ответил на вопрос, почему в авторстве песен к его новому альбому, помимо обычных "музыка" и "текст", везде указана графа "мелодия":



«Это интересно, что ты спрашиваешь об этом... Это очень интересный вопрос. И я должен на него ответить. Я верю в то, что нужно отдавать должное тем, кто этого заслуживает — правда верю. Я не из тех парней, которые говорят: "Это моя группа, поэтому я буду ставить свое имя на каждой песне". Просто так получается. Это моя группа, и поэтому я хочу, чтобы она звучала как я.



Но в любом случае... Какой интересный вопрос! Я должен ответить вам абсолютно честно. Иногда я сразу слышу мелодию, которую нужно напеть к риффу. Если там не указано никаких других заслуг, например, в любой песне, где этого нет, или написано 'melody by Sebastian'... Иногда я действительно сразу слышу, что нужно петь. Вот в чем сложность для меня. Мой диапазон голоса таков: я могу петь низко, очень низко - по утрам, во всяком случае, — и могу петь чертовски высоко, могу петь посередине, могу петь чисто и могу петь грязно. Так что иногда я думаю: "Что же мне выбрать?". И порой мне нужна помощь. Например, в такой песне, как '(Hold On) To The Dream', я услышал вокальную мелодию сразу же. В 'About To Break' тоже, я сразу услышал в своей голове, как именно здесь нужно спеть. А вот в песне 'Freedom', которую я написал в соавторстве с John 5 [MÖTLEY CRÜE, ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON], этот рифф и припев были у меня года два-три, и я никак не мог придумать... Я придумал целую кучу возможных вокальных мелодий, и все они были отстойными. Они все были ужасны! [Смеется] И я, б$$$ь, был просто в ступоре... Всё, что я придумывал, не было и вполовину так круто, как эта музыка. Музыка была настолько крутой, что я сказал: "Боже мой! Я должен выдумать что-то, что, б$$$ь, будет так же хорошо, как она". И ничего не приходило в голову. И затем я приехал в Орландо [для записи "Child Within The Man" с продюсером Michael 'Elvis' Baskette]. Нам всем понравилась музыка из 'Freedom', мы работали с ней, и Elvis привел меня в ванную комнату, где везде была выложена плитка. И я спросил: "Чувак, что ты слышишь?". Я поставил демо на свой бумбокс, и он сказал: "Хорошо". И просто начал напевать мелодию припева. Именно он придумал её. А я говорю: "Ты, наверное, издеваешься надо мной! Почему я не смог...? Почему?" И ведь сразу вышло идеально! Так разве он не заслуживает авторского упоминания за это? Думаю, да... Без его мелодии песня была бы просто ужасной!»







