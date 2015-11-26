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Halford

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23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»
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|||| сегодня

Санта-Роб!



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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford недавно предстал в образе Санта-Клауса с рядом рождественских подарков для поклонников, включая альбом "Celestial", где он исполняет мелодии, связанные со светлым праздником. На вопрос о том, как он дошёл до таких треков, как "God Rest Ye Merry Gentlemen", "O Little Town of Bethlehem" и "Hark! the Herald Angels Sing", Halford в одном из интервью рассказал следующее:

«Если говорить просто, то мы любим Рождество и эту музыку. Мы всегда слушаем эти мелодии в этот период времени. И у нас уже годами сформированы высокие требования к рождественским темам, некоторым из них сотни лет. Их исполняли артисты разных жанров, но не сказать, что хэви-металл может чем-то похвастаться в этом аспекте».

JUDAS PRIEST



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