Санта-Роб!



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford недавно предстал в образе Санта-Клауса с рядом рождественских подарков для поклонников, включая альбом "Celestial", где он исполняет мелодии, связанные со светлым праздником. На вопрос о том, как он дошёл до таких треков, как "God Rest Ye Merry Gentlemen", "O Little Town of Bethlehem" и "Hark! the Herald Angels Sing", Halford в одном из интервью рассказал следующее:



«Если говорить просто, то мы любим Рождество и эту музыку. Мы всегда слушаем эти мелодии в этот период времени. И у нас уже годами сформированы высокие требования к рождественским темам, некоторым из них сотни лет. Их исполняли артисты разных жанров, но не сказать, что хэви-металл может чем-то похвастаться в этом аспекте».







