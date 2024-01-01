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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
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Halford

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|||| 28 янв 2024

ROB HALFORD о METALLICA: «Они самые потрясающие люди в этом бизнесе»



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В новом интервью Ultimate Classic Rock вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал о выступлении группы на фестивале Power Trip прошлой осенью в Empire Polo Club в Индио, Калифорния. Трёхдневное мероприятие, состоявшееся 6, 7 и 8 октября, собрало шесть известных групп: GUNS N' ROSES и IRON MAIDEN (пятница, 6 октября), AC/DC и JUDAS PRIEST (суббота, 7 октября) и METALLICA и TOOL (воскресенье, 8 октября). Halford, в частности, сказал:

«На этом событии были сотни тысяч людей. Это был прекрасный обмен опытом. Все парни из METALLICA стояли у сцены и пришли пообщаться с нами после шоу. Царили дружба и товарищество. Все группы, выступавшие на Power Trip, знают друг друга, и все мы прожили очень похожие жизни. Это похоже на семейную атмосферу, когда вы все общаетесь. Вы смотрите друг на друга и понимаете, чем вы занимаетесь, знаете, с чего вы начинали и через что вы прошли. Потому что у всех музыкантов очень похожий жизненный опыт. Так что это было здорово».

На вопрос, была ли у него, как и у METALLICA, возможность понаблюдать за другими группами, Rob ответил:

«Я то приходил, то уходил. У меня было много дел, связанных с записью альбома. Потому что, как вы знаете, календарь всегда забит под завязку. Я хотел пробыть там все три дня. Участники METALLICA так и сделали. Я говорил об этом с James'ом [Hetfield'ом, фронтменом METALLICA]. Он сказал: "Нет, мы бы ни за что не пропустили это событие. Мы видели всех". Жаль, что у меня не было такой возможности. Просто подчеркну это ещё раз: это самая известная металл-группа в мире, и они стояли перед сценой и наблюдали за группой в качестве фанатов. Они играли на воображаемой гитаре и показывали «козу» со всеми фанатами. Они самые потрясающие люди в этом бизнесе, они реалисты. Это больше не похоже на 1980-е: "Я не сяду в лимузин, потому что там на два градуса теплее". Ничего подобного! [Смеётся]. Эти ребята искренние, прекрасные и неравнодушные. Мне это в них нравится. Они проявляют заботу не только друг о друге, но и о других группах, поклонниками которых они являются. Это очень важно для METALLICA».




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