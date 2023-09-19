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Halford

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|||| 19 сен 2023

Альбомы HALFORD выйдут на виниле



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Впервые на винилах будут доступны два альбома HALFORD — "Crucible" и "Made Of Metal". "Crucible" будет доступен на черном (900 штук), неоно-фиолетовом (500), призрачно фиолетовом (500), черно-фиолетовым/морские брызги (100); "Made Of Metal" будет доступен на черном (900), белом (500), коронетто (500) и призрачном (100), а некоторые из них будут подписаны лично Богом Металла.

«Я очень горжусь тем, что эти две пластинки группы HALFORD впервые выходят на виниле. Мои поклонники будут в восторге от упаковки и тщательности, с которой были сделаны эти переиздания!»

"Crucible":

Side 1

01. Park Manor (Instrumental)
02. Crucible
03. One Will
04. Betrayal
05. Handing Out Bullets

Side 2

01. Hearts Of Darkness
02. Crystal
03. Heretic
04. Golgotha

Side 3

01. Wrath Of God
02. Weaving Sorrow
03. Sun
04. Trail Of Tears

Side 4

01. She (Bonus)
02. Fugitive (Bonus)
03. Rock The World (Bonus Japan)
04. In The Morning (Bonus Japan)

"Made Of Metal":

Side 1:

01. Undisputed
02. Fire And Ice
03. Made Of Metal
04. Speed Of Sound

Side 2:

05. Like There's No Tomorrow
06. Till The Day I Die
07. We Own The Night
08. Heartless

Side 3:

09. Hell Razor
10. Thunder And Lightning
11. Twenty-Five Years

Side 4:

12. Matador
13. I Know We Stand A Chance
14. The Mower




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19 сен 2023
WahrandPhain
Мои поклонники будут в восторге от упаковки.

Не знаю как поклонники, а перекупы точно будут в восторге, навариваясь на дегенератах.
20 сен 2023
R
Rutger
Забавные баблгамские цвета для довольно сурового Crucible

просмотров: 445

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