19 сен 2023



Альбомы HALFORD выйдут на виниле



Впервые на винилах будут доступны два альбома HALFORD — "Crucible" и "Made Of Metal". "Crucible" будет доступен на черном (900 штук), неоно-фиолетовом (500), призрачно фиолетовом (500), черно-фиолетовым/морские брызги (100); "Made Of Metal" будет доступен на черном (900), белом (500), коронетто (500) и призрачном (100), а некоторые из них будут подписаны лично Богом Металла.



«Я очень горжусь тем, что эти две пластинки группы HALFORD впервые выходят на виниле. Мои поклонники будут в восторге от упаковки и тщательности, с которой были сделаны эти переиздания!»



"Crucible":



Side 1



01. Park Manor (Instrumental)

02. Crucible

03. One Will

04. Betrayal

05. Handing Out Bullets



Side 2



01. Hearts Of Darkness

02. Crystal

03. Heretic

04. Golgotha



Side 3



01. Wrath Of God

02. Weaving Sorrow

03. Sun

04. Trail Of Tears



Side 4



01. She (Bonus)

02. Fugitive (Bonus)

03. Rock The World (Bonus Japan)

04. In The Morning (Bonus Japan)



"Made Of Metal":



Side 1:



01. Undisputed

02. Fire And Ice

03. Made Of Metal

04. Speed Of Sound



Side 2:



05. Like There's No Tomorrow

06. Till The Day I Die

07. We Own The Night

08. Heartless



Side 3:



09. Hell Razor

10. Thunder And Lightning

11. Twenty-Five Years



Side 4:



12. Matador

13. I Know We Stand A Chance

14. The Mower







