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Halford

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ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого



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Rob Halford из JUDAS PRIEST отпраздновал 38-ю годовщину своей трезвой жизни.

72-летний певец поделился видеообращением, в котором он сказал:

«Всем привет. День за днём на протяжении 38 лет. Спасибо высшим силам, семье, друзьям, металлическим маньякам, моему спонсору Бобу за то, что подарили мне эти памятные монеты, которыми я очень дорожу.

Каждый из вас делает этот трезвый день рождения реальностью. Вчерашний день ушёл. Завтрашний день неизведан. Сегодня — это всё, что имеет значение. Молитва, самоанализ, исправление, протягивание руки — простые вещи в жизни значат больше всего.

Желаю тем, кто идёт по этому пути вместе, продолжать идти. Тех, кто готов сделать первый шаг, ждёт новая прекрасная жизнь, полная безусловных благословений, любви и принятия, с распростёртыми объятиями. Я воодушевлён и благодарен за каждое мгновение, прожитое вместе с вами.

Ещё раз спасибо всем. Я вас очень люблю».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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8 янв 2024
Damien
Я и впрямь вспоминаю, как он в одном из интервью сказал, что в 1986-м решил окончательно завязать с "зеленым змием" и прочей "дурью". ("Я больше так не мог: ситуация начинала откровенно выходить из-под контроля, я, порой проснувшись поутру, не мог вспомнить, что было вчера вечером. Решив завязать со всем этим дерьмом, я с тех пор не пожалел о своем тогдашнем решении ни разу")

Роб молодец - смог превозмочь. А я вот не могу по сей день: мне порой откровенно скучно без спиртного.
8 янв 2024
J
Jack of Diamonds
Damien, ну ты же не до зеленых чертей напиваешься, все в меру должно быть. Хэлфорд именно об этом и говорит - о злоупотреблении
Like!1
8 янв 2024
Damien
Jack of Diamonds, да, не до зеленых чертей... И то хорошо.

И, кстати, из моих местных дружбанов, в разное время оставивших этот мир именно из-за пристрастия к бутылке, никто никогда не буянил: психологически они всегда были достаточно адекватны. Их подкосило то, что их и без того не стальные организмы были попросту отравлены и в какой-то момент просто отказывались "работать дальше" (на языке медицины это называется "общее отравление организма" и - лишь изредка - "инфаркт").
8 янв 2024
gravitgroove
Damien, курение куда хуже, а если в комплекте с бутылкой, то 60 лет в таком режиме - это хорошо пожил, как говорится. Некурящие алкаши, если их не убивают, или они сами не погибают от несчастных случаев, живут дольше курильщиков.
8 янв 2024
Damien
gravitgroove, да это-то понятно...

Я вот сейчас попытался вспомнить, сколько уже лет я курю. Вспомнил: с 1982 года, т. е. 42 года. И радоваться тут, разумеется, нечему.
Like!1
8 янв 2024
l
lord_vycrum
Правильно говорит. Если не можешь пить в меру и теряешь контроль над собой и своим здоровьем, то лучше вообще не пить совсем. К сожалению алкоголь уже устоялся как надежное средство для расслабления и ухода от проблем.
8 янв 2024
t
timekiller61
Просто нужно делать перерывы-побухал 2-3 дня(праздники) потом недельку на овсянке и творожке.
8 янв 2024
t
timekiller61
И так бухать можно бесконечно. Мне-62. Ьухаю с 14-ти.
8 янв 2024
t
timekiller61
Про вялого, что он брал-уже даже шутить не хочется....
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