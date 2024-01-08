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ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого



Rob Halford из JUDAS PRIEST отпраздновал 38-ю годовщину своей трезвой жизни.



72-летний певец поделился видеообращением, в котором он сказал:



«Всем привет. День за днём на протяжении 38 лет. Спасибо высшим силам, семье, друзьям, металлическим маньякам, моему спонсору Бобу за то, что подарили мне эти памятные монеты, которыми я очень дорожу.



Каждый из вас делает этот трезвый день рождения реальностью. Вчерашний день ушёл. Завтрашний день неизведан. Сегодня — это всё, что имеет значение. Молитва, самоанализ, исправление, протягивание руки — простые вещи в жизни значат больше всего.



Желаю тем, кто идёт по этому пути вместе, продолжать идти. Тех, кто готов сделать первый шаг, ждёт новая прекрасная жизнь, полная безусловных благословений, любви и принятия, с распростёртыми объятиями. Я воодушевлён и благодарен за каждое мгновение, прожитое вместе с вами.



Ещё раз спасибо всем. Я вас очень люблю».





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