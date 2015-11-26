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ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми



ROB HALFORD подтвердил факт получения пули с прахом Лемми:



«Когда Лемми скончался, у меня была прекрасная возможность выступить на его поминках. У нас была отличная встреча: все мы, музыканты со всего мира, встретились в Голливуде и говорили о Лемми, о его великой жизни и о том, что он нам оставил. А потом, не так давно, я получил кое-что по почте от людей Лемми — офис Лемми, его менеджер и все остальные до сих пор неустанно работают над тем, чтобы его имя оставалось с нами, как и будет всегда. Они прислали мне патрон [смеется], патрон с прахом Лемми внутри.



Это безумие. Это такая вещь, которую Лемми с радостью осуществил бы. Как бы вы ни интерпретировали то, что я только что сказал, это полностью ваше дело. Но то, что о тебе думают, то, что тебя вводят в этот небольшой круг друзей, в котором у тебя есть немного праха Лемми, и ты носишь его на шее в виде кулона, и он близок твоему сердцу в прямом смысле этого слова с точки зрения его бренных останков, это просто умопомрачительно мощно. Использовать такой предмет для переноски его останков — это именно то, что так свойственно Лемми — это провокационно, это заставляет думать, это заставляет говорить. Но что касается того, что прекрасная часть Лемми физически находится сейчас со мной в моём доме, это просто волшебно».







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