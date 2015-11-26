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Halford

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23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA

16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»
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ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми



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ROB HALFORD подтвердил факт получения пули с прахом Лемми:

«Когда Лемми скончался, у меня была прекрасная возможность выступить на его поминках. У нас была отличная встреча: все мы, музыканты со всего мира, встретились в Голливуде и говорили о Лемми, о его великой жизни и о том, что он нам оставил. А потом, не так давно, я получил кое-что по почте от людей Лемми — офис Лемми, его менеджер и все остальные до сих пор неустанно работают над тем, чтобы его имя оставалось с нами, как и будет всегда. Они прислали мне патрон [смеется], патрон с прахом Лемми внутри.

Это безумие. Это такая вещь, которую Лемми с радостью осуществил бы. Как бы вы ни интерпретировали то, что я только что сказал, это полностью ваше дело. Но то, что о тебе думают, то, что тебя вводят в этот небольшой круг друзей, в котором у тебя есть немного праха Лемми, и ты носишь его на шее в виде кулона, и он близок твоему сердцу в прямом смысле этого слова с точки зрения его бренных останков, это просто умопомрачительно мощно. Использовать такой предмет для переноски его останков — это именно то, что так свойственно Лемми — это провокационно, это заставляет думать, это заставляет говорить. Но что касается того, что прекрасная часть Лемми физически находится сейчас со мной в моём доме, это просто волшебно».

ROB HALFORD Says He Also Received Bullet Containing LEMMY














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