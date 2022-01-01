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ROB HALFORD — про рак



ROB HALFORD в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, правильно ли говорить, что у него ремиссия:



«Да, так и есть. Мальчишки и девчонки, вы должны заботиться о себе. Вы должны сохранять этот храм, вы должны поддерживать храм хэви-металла в чистоте и быть готовыми справиться со всем, что выпадет на вашу долю. И одним из таких вызовов для меня был рак простаты.



Позвольте мне коротко объяснить вам: я должен был слушать своих врачей, потому что мои врачи говорили: "Эй, уровень PSA [простат-специфического антигена] немного высоковат". А я отвечал им: "Я должен провести турне. Я сделаю это, когда вернусь". Так что я упустил пару возможностей, и если бы я прошёл лечение раньше, оно не было бы таким трудным, каким оказалось в итоге. Но эй, я с этим справился. У меня была замечательная команда медиков, которые присматривали за мной в Финиксе, штат Аризона, где я живу.



Всё случилось в то время, когда мы находились в состоянии пандемии. Так что в Финиксе мне удалили простату, потом [смеётся] две недели катетера, а потом [смеётся], конечно, немного радиации, пару месяцев облучения. Но я прошёл через это благодаря этим прекрасным, невероятно талантливым людям. И сейчас у меня ремиссия. Но я скажу следующее: ребята, сдайте анализ крови, пройдите обследования. У нас сейчас [в марте] проходил месяц колоректального рака. Так что, пожалуйста, следите за собой. Это так важно. Только вперёд и ввысь!»













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