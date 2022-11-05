5 ноя 2022



ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель»



ROB HALFORD в недавней беседе с Ultimate Classic Rock размышлял о том, каково было быть скрытным представителем своей ориентации в 1980-х годах, в то время как многие другие рок-музыканты того времени окунулись в блестящие воды глэм-андрогинности:



«Когда вы думаете о движении глэм-рока, о том, что это было, в частности, о двух группах, которые реально подтолкнули меня к этому, то для меня ими были MÖTLEY CRÜE и POISON — и, в какой-то степени, CINDERELLA, возможно, немного WINGER, L.A. GUNS. В тот момент в эпоху глэм-рока было много всего. И определённо это относится к Sebastian'у Bach'у — знаете, это когда парни выглядели как девушки. И это работало. И я никогда не мог понять этого до конца из-за гомофобных вещей, которые происходили в 80-х. А тут все эти парни с макияжем, выглядящие... Я должен следить за своими словами, но вы понимаете, о чём я? Выглядят специфически, что все остальные говорят: "Да, чувак, они реально жёсткие", и всё в таком духе. И тогда я, скрытый гей, думаю: "Я что-то упускаю? Почему я не могу раскрыть себя, боясь потерять свою карьеру и группу, а эти парни выходят на сцену в таком виде, и все на них западают?" Не все, но, знаете, общее восприятие образа было таким: все должны выглядеть именно так. Все должны так одеваться. Это было замечательное время в хэви-металле и роке, о котором стоит поразмышлять в более широком аспекте.



И я люблю этих ребят. Пока мы разговариваем, я должен донести до вас мысль, что я люблю этих ребят. Я люблю их музыку, я люблю то, чего они достигли, и всё остальное. Они очень, очень важны. И, возможно, в ЛГБТК-сообществе появилось ощущение возможности, потому что эти ребята были в то время и занимались тем, чем занимались. Может быть, они открыли маленькую щель к признанию. Потому что многие парни ходили на шоу в таком виде. Один из моих друзей в Финиксе в 80-х годах накладывал грим, делал причёску и всё такое. Они выглядели так, а потом шли на концерты этих групп. Так что с точки зрения антропологического аспекта социальная связь между тем, как выглядеть подобным образом, и тем, что это круто и принимается без всякого отпора, была весьма примечательной. Это очень интересная часть того времени в тяжёлом металле. И я причисляю к ним себя — не в полной мере, но если вы обратите внимание на альбом [PRIEST] "Turbo", посмотрите на то, как мы выглядим, посмотрите на то, как выглядит причёска Glenn'a [Tipton'a, гитаристa PRIEST] и Ken'a [K.K. Downing'a, тогдашнего гитариста PRIEST], мы все были в одном плавильном котле, правда. 80-е годы были замечательным временем для металла, глэм-рока, рока, как бы вы это ни называли. Визуальное представление было необыкновенным».



Год назад в передаче фронтмена MACHINE HEAD Robb'a Flynn'a "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" Downing подтвердил, что он, другие участники группы и менеджмент PRIEST знали о сексуальной ориентации Halford'а и принимали ее, хотя Rob'у в то время советовали быть сдержанным, учитывая гетеро-мачистскую природу мира металла.



«Мы всегда знали, что Rob был геем. Дело в том, что в те времена — в 60-е и особенно в начале 70-х, когда всё было ещё за закрытыми дверями и тому подобное, люди чувствовали себя немного комфортнее рядом с нами, потому что мы собирались в группы и банды и всегда знали, что этот парень не такой, как мы, и эта девушка не такая, как мы».



По словам К. К., сексуальность Rob'а не имела значения для него и остальных участников PRIEST:



«Главное... Разумеется, для меня было очевидно, что Rob — гей, помимо того, что у него отличный голос, я полагал, что Rob останется в группе навсегда, и он явно будет артистичным, он явно будет хорошо владеть словом — и он был таким; в нём всё это было. Чувствительность и всё остальное, и зрелищность — все эти составляющие были отличными качествами фронтмена. И я оказался прав».







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