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ROB HALFORD : «ЗОЖ — это не пи...»



ROB HALFORD, в январе отметивший 34 года с момента, когда перестал брать в рот горячительное, рассказал о том, как эти перемены отразились на нём:



«День за днём. Каждый раз, когда я вижу по телевизору рекламу пива [смеётся], я говорю: "Боже, я бы с удовольствием выпил холодного пива". Но я знаю, что не могу, потому что я бы просто оказался в очень хреновом и совсем не безопасном для себя состоянии.



Самое сложное — это жить по ежедневному расписанию. Это ещё сложнее, когда ты в дороге и тебя окружают парни, которые любят выпить, а вся моя группа любит выпить. Но у меня есть все инструменты, чтобы избежать этого искушения, которое просто очень легко поймать в один момент, и тогда то, ради чего ты так усердно работал, окажется потерянным. Я говорю это, и прошлое ушло — вчерашний день уже в прошлом, важнее жить здесь и сейчас».



Rob продолжил давать советы людям, которые пытаются бросить пить:



«Если вы из тех, кто с этим борется, поймите, что вы не одиноки — нас буквально миллионы, если не сотни миллионов. И пусть это не облегчает ситуацию, но я хотел бы, чтобы люди поняли, что они не одиноки и что есть невероятные, гораздо более лёгкие способы протянуть руку помощи и найти её. У нас у всех есть мобильный телефон, смартфон, который является началом пути к выздоровлению. Есть места, куда вы можете отправиться практически в любой стране мира, посетить собрания и увидеть людей, которые проходят через те же великолепные перемены, что и вы сами. Только не бойтесь. Потому что это тоже страх.



Я начал пить и накачиваться наркотиками, чтобы скрыть свою собственную боль, и это очень распространённый вариант для людей, у которых есть зависимость. Пристрастие может быть причиной чего угодно, но в данном случае это был мой костыль. Я использовал его, чтобы сбежать от трудностей, которых испытывал, и я тогда думал, что если я выпью или приму наркотик, всё будет лучше. Это не так. Трудности никуда не ушли. Ночью ты рухнул на кровать, а потом просыпаешься и говоришь: "Ну, проблема всё ещё никуда не делась". Проблемы всё ещё остаются.



Пожалуйста, и правда подумайте о тех великих вещах, которые вы можете сделать для себя, потому что когда ты становишься чистым и трезвым после пристрастия к наркотикам и алкоголю, ты становишься невероятно сильным, могущественным и крепким человеком. В нас всех это есть; мы просто пока не знаем, как до этого дойти. Но как только ты начинаешь идти на поправку, которая начинается в один прекрасный день, ты обнаруживаешь, что самые невероятные вещи начинают происходить с тобой, с тобой как с человеком, а потом это распространяется на твою семью, на твоих друзей, на твоих коллег, на всё, что ты делаешь в жизни. Внезапно ты осознаёшь, будто тебе дают второй шанс. Вы наслаждаетесь возможностью жить чистой и трезвой жизнью».













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