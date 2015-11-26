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Halford

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27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»
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|||| сегодня

ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»



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ROB HALFORD, в январе отметивший 34 года с момента, когда перестал брать в рот горячительное, рассказал о том, как эти перемены отразились на нём:

«День за днём. Каждый раз, когда я вижу по телевизору рекламу пива [смеётся], я говорю: "Боже, я бы с удовольствием выпил холодного пива". Но я знаю, что не могу, потому что я бы просто оказался в очень хреновом и совсем не безопасном для себя состоянии.

Самое сложное — это жить по ежедневному расписанию. Это ещё сложнее, когда ты в дороге и тебя окружают парни, которые любят выпить, а вся моя группа любит выпить. Но у меня есть все инструменты, чтобы избежать этого искушения, которое просто очень легко поймать в один момент, и тогда то, ради чего ты так усердно работал, окажется потерянным. Я говорю это, и прошлое ушло — вчерашний день уже в прошлом, важнее жить здесь и сейчас».

Rob продолжил давать советы людям, которые пытаются бросить пить:

«Если вы из тех, кто с этим борется, поймите, что вы не одиноки — нас буквально миллионы, если не сотни миллионов. И пусть это не облегчает ситуацию, но я хотел бы, чтобы люди поняли, что они не одиноки и что есть невероятные, гораздо более лёгкие способы протянуть руку помощи и найти её. У нас у всех есть мобильный телефон, смартфон, который является началом пути к выздоровлению. Есть места, куда вы можете отправиться практически в любой стране мира, посетить собрания и увидеть людей, которые проходят через те же великолепные перемены, что и вы сами. Только не бойтесь. Потому что это тоже страх.

Я начал пить и накачиваться наркотиками, чтобы скрыть свою собственную боль, и это очень распространённый вариант для людей, у которых есть зависимость. Пристрастие может быть причиной чего угодно, но в данном случае это был мой костыль. Я использовал его, чтобы сбежать от трудностей, которых испытывал, и я тогда думал, что если я выпью или приму наркотик, всё будет лучше. Это не так. Трудности никуда не ушли. Ночью ты рухнул на кровать, а потом просыпаешься и говоришь: "Ну, проблема всё ещё никуда не делась". Проблемы всё ещё остаются.

Пожалуйста, и правда подумайте о тех великих вещах, которые вы можете сделать для себя, потому что когда ты становишься чистым и трезвым после пристрастия к наркотикам и алкоголю, ты становишься невероятно сильным, могущественным и крепким человеком. В нас всех это есть; мы просто пока не знаем, как до этого дойти. Но как только ты начинаешь идти на поправку, которая начинается в один прекрасный день, ты обнаруживаешь, что самые невероятные вещи начинают происходить с тобой, с тобой как с человеком, а потом это распространяется на твою семью, на твоих друзей, на твоих коллег, на всё, что ты делаешь в жизни. Внезапно ты осознаёшь, будто тебе дают второй шанс. Вы наслаждаетесь возможностью жить чистой и трезвой жизнью».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

WarSong


27 ноя 2020, 14:14		Надо было новость назвать "ROB HALFORD о том, как перестал брать в рот".

VAMPCUT


27 ноя 2020, 14:33		"Качай железо, бритоголовый..." (с)

Family Ghost


27 ноя 2020, 15:05		>>>Надо было новость назвать "ROB HALFORD о том, как перестал брать в рот".

Согласен. Админы, сдаете позиции.

evilmarx


27 ноя 2020, 16:10		Плюсую за невзятие в рот!

Exceptional


27 ноя 2020, 18:53		WarSong, плюсую


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