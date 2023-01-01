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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 56
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
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Halford

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22 ноя 2023 : 		 DOLLY PARTON о ROB HALFORD

22 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о DOLLY PARTON

15 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался»

18 окт 2023 : 		 ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»

28 сен 2023 : 		 ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!

19 сен 2023 : 		 Альбомы HALFORD выйдут на виниле

23 авг 2023 : 		 ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать бесконечно

10 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о лучшем совете, который ему дал ROB HALFORD

25 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Первые!

19 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Аудио

8 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о совместной работе с Долли Партон: «Я был на седьмом небе от счастья»

3 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о выступлениях с BLACK SABBATH: «Это было потрясающе»

27 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлении с DOLLY PARTON в ЗСРНР: «Я был в восторге»

17 фев 2023 : 		 ROB HALFORD: «Каждый день голо-сую за IRON MAIDEN!»

12 янв 2023 : 		 Вокалист DEATH ANGEL — о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он самый большой источник вдохновения для меня»

10 янв 2023 : 		 ROB HALFORD не брал крепкого уже 37 лет

13 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о ностальгии

28 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD о выступлении с Долли Партон

17 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Моя книга для тех, кто хочет проникнуть поглубже»

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD и другие спели с DOLLY PARTON

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я смог прорубить это окно!»

5 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель»

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25 июл 2022 : 		 ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»

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|||| 22 ноя 2023

ROB HALFORD о DOLLY PARTON



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ROB HALFORD в интервью Woman's World спросили об ощущениях, какие он испытал от совместного шоу с DOLLY PARTON:

«Я был на седьмом небе от счастья, потому что я был весь в ней, как в сыпи. Я был как настоящий фанбой»,

Все стало еще более сюрреалистичным, когда рокеру предложили сотрудничать в проекте Rockstar, который на тот момент только планировался. Он, конечно же, согласился, и на свет появилась песня "Bygones", одна из девяти оригинальных композиций диска.

JUDAS PRIEST's ROB HALFORD On Performing With DOLLY PARTON -




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