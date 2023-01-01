22 ноя 2023



ROB HALFORD о DOLLY PARTON



ROB HALFORD в интервью Woman's World спросили об ощущениях, какие он испытал от совместного шоу с DOLLY PARTON:



«Я был на седьмом небе от счастья, потому что я был весь в ней, как в сыпи. Я был как настоящий фанбой»,



Все стало еще более сюрреалистичным, когда рокеру предложили сотрудничать в проекте Rockstar, который на тот момент только планировался. Он, конечно же, согласился, и на свет появилась песня "Bygones", одна из девяти оригинальных композиций диска.







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