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ROB HALFORD : «Начитка оказалась очень приятным делом!»



В одном из интервью ROB HALFORD поделился соображениями о новом для себя опыте — записи аудиокниги собственной биографии "Confess":



«Ну это для меня стало тестом. Когда я буду это делать в следующий раз, то постараюсь сделать это громче, потому что всё совершенно по-другому, заверяю вас. Мне потребовалась всего неделя по четыре-пять часов работы в день. И это было замечательно — правда — потому что я сейчас читал книгу, и тут есть очень, очень-очень много моментов, где мне пришлось бы успокаиваться, потому что она полна эмоций — таких искренних, пробирающая до костей. Одно дело читать, и совсем другое — начитывать. И это было совершенно прелестно.



Меня подбадривал продюсер, который был в Нью-Джерси, а я был в Фениксе, и мы постоянно были на связи, потому что я хотел сделать лучший вариант, — как я это делаю и на каждом выступлении. Мы прошли через это.



Но я ещё не слышал аудиокнигу. Мне было бы интересно услышать звук своего собственного голоса. И я уже говорил тебе раньше, Джеки (шоу Full Metal Jackie): я ненавижу звук своего собственного голоса. Это как будто я ненавижу смотреть на себя на сцене или в клипах или что-то ещё в этом роде. Но придёт время, когда я это сделаю. И мне хотелось бы думать, что всё это придаёт ей немного дополнительной ценности. И я знаю, что многие металл-маньяки искренне наслаждаются аудио!»































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