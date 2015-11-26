Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA 21
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 19
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 18
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»



* *
* *
В одном из интервью ROB HALFORD поделился соображениями о новом для себя опыте — записи аудиокниги собственной биографии "Confess":

«Ну это для меня стало тестом. Когда я буду это делать в следующий раз, то постараюсь сделать это громче, потому что всё совершенно по-другому, заверяю вас. Мне потребовалась всего неделя по четыре-пять часов работы в день. И это было замечательно — правда — потому что я сейчас читал книгу, и тут есть очень, очень-очень много моментов, где мне пришлось бы успокаиваться, потому что она полна эмоций — таких искренних, пробирающая до костей. Одно дело читать, и совсем другое — начитывать. И это было совершенно прелестно.

Меня подбадривал продюсер, который был в Нью-Джерси, а я был в Фениксе, и мы постоянно были на связи, потому что я хотел сделать лучший вариант, — как я это делаю и на каждом выступлении. Мы прошли через это.

Но я ещё не слышал аудиокнигу. Мне было бы интересно услышать звук своего собственного голоса. И я уже говорил тебе раньше, Джеки (шоу Full Metal Jackie): я ненавижу звук своего собственного голоса. Это как будто я ненавижу смотреть на себя на сцене или в клипах или что-то ещё в этом роде. Но придёт время, когда я это сделаю. И мне хотелось бы думать, что всё это придаёт ей немного дополнительной ценности. И я знаю, что многие металл-маньяки искренне наслаждаются аудио!»

ROB HALFORD Says Recording Audiobook Version Of His














Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 378

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом