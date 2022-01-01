3 ноя 2022



ROB HALFORD — о новой книге: «Буду богоху...»



ROB HALFORD в рамках недавней беседы рассказал о том, как родилась "Biblical: Rob Halford's Heavy Metal Scriptures":



«Я так много работал над "Confess", что соавтор книги Иэн Гиттинс, который является моим парнем, просто сидит рядом, мы разговариваем, а потом он делает всю тяжёлую работу, собирая всё вместе в плане рукописи. Мы закончили "Confess", и, как и во всём, что мы делаем в творческом отношении, у меня уже была небольшая идея для следующей книги. И я спросил: "Иэн, мы можем быть кощунственными?" Он сказал: "Да, давай богохульствовать". И тогда я говорю: "Можем ли мы взять Библию [смеётся], можем ли мы взять прекрасную Библию и взять такие разделы Библии, как "Откровения" и "Искушения", и то, и другое, и использовать их таким образом, чтобы провести всех через историю моей жизни в музыке, но под другим наклоном, не в автобиографическом смысле? Давай обсудим, что ты должен сделать, чтобы всё получилось, чтобы наладить связи, получить контракт на выпуск, найти менеджеров, бухгалтеров, юристов и всё такое прочее". Он проделал замечательную работу, чтобы среди множества анекдотов, которые мы собрали вместе для "Biblical", сделать, как мне кажется, по-настоящему классную, смешную, интересную книгу, полную внутренних подробностей, которые вам будет интересно узнать о том, как работает машина, как работает машина рок-н-ролла».







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