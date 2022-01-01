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*CORONER начнут запись зимой 23
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
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*

Halford

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3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о новой книге: «Буду богоху...»

25 июл 2022 : 		 ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»

24 июн 2022 : 		 Выходит фигурка ROB HALFORD

24 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о путешествиях

4 май 2022 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER и SCOTT STAPP выступили CoopStock 2

20 апр 2022 : 		 ROB HALFORD выпускает новую книгу!

17 апр 2022 : 		 ROB HALFORD дал имена котятам из приюта

13 апр 2022 : 		 ROB HALFORD — про рак

2 мар 2022 : 		 ROB HALFORD придумал, как использовать остатки

22 фев 2022 : 		 ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD отметил день борьбы с раком

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD показал патрон

19 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри

23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA
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|||| 3 ноя 2022

ROB HALFORD — о новой книге: «Буду богоху...»



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ROB HALFORD в рамках недавней беседы рассказал о том, как родилась "Biblical: Rob Halford's Heavy Metal Scriptures":

«Я так много работал над "Confess", что соавтор книги Иэн Гиттинс, который является моим парнем, просто сидит рядом, мы разговариваем, а потом он делает всю тяжёлую работу, собирая всё вместе в плане рукописи. Мы закончили "Confess", и, как и во всём, что мы делаем в творческом отношении, у меня уже была небольшая идея для следующей книги. И я спросил: "Иэн, мы можем быть кощунственными?" Он сказал: "Да, давай богохульствовать". И тогда я говорю: "Можем ли мы взять Библию [смеётся], можем ли мы взять прекрасную Библию и взять такие разделы Библии, как "Откровения" и "Искушения", и то, и другое, и использовать их таким образом, чтобы провести всех через историю моей жизни в музыке, но под другим наклоном, не в автобиографическом смысле? Давай обсудим, что ты должен сделать, чтобы всё получилось, чтобы наладить связи, получить контракт на выпуск, найти менеджеров, бухгалтеров, юристов и всё такое прочее". Он проделал замечательную работу, чтобы среди множества анекдотов, которые мы собрали вместе для "Biblical", сделать, как мне кажется, по-настоящему классную, смешную, интересную книгу, полную внутренних подробностей, которые вам будет интересно узнать о том, как работает машина, как работает машина рок-н-ролла».




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