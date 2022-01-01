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Halford

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|||| 24 май 2022

Вокалист JUDAS PRIEST — о путешествиях



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В новом интервью эстонскому изданию Sky.ee вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос о том, есть ли страна, культура которой его больше всего удивила или оказала на него наибольшее впечатление:

«Я думаю, таких много. Мне нравится посещать разные места. Это благословение. Мы очень благодарны, что у нас есть возможность возить наш металл по всему миру, и мы это делаем.

Я думаю, что, пожалуй, одно из самых уникальных впечатлений — опять же, это было довольно давно — когда мы впервые поехали в Японию. Потому что мы немного знали о японской культуре, но на самом деле поехать туда и увидеть баланс их традиций и культуры, которая всё ещё очень сильна и мощна, но в то же время принять такую музыку в их стране было чем-то особенным и необычным. И JUDAS PRIEST были одной из самых первых групп, первых металлических групп, побывавших в Японии. Очень немногие другие группы были там в то время. Мы открыли двери для металла в Японии. Так что это, пожалуй, это одна из таких стран.

Когда у тебя появляется возможность побывать в таких далёких местах, как Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айрес, местах, о которых в детстве ты мог только мечтать, ты приходишь к пониманию, насколько мал мир. И ты начинаешь понимать, как мы все связаны. Мы можем не говорить на одном языке, но все мы проходим через множество похожих ситуаций в нашей жизни, и это объединяет нас как человечество. У всех нас есть взлёты и падения, у всех нас есть радость, у всех нас есть слёзы, у всех нас есть борьба, у всех нас есть успехи. Неважно, в каком уголке мира вы находитесь. И это один из величайших, прекрасных даров, который я получил много-много лет назад, — я стал лучше понимать жизнь, людей и то, что мы все одинаковы. Неважно, какая у вас религия, какая у вас ориентация, какие у вас политические убеждения. Мы все люди, у нас у всех одинаковые жизни на этой планете за то короткое время, что мы здесь. И поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы попытаться извлечь из этого как можно больше пользы.

С возрастом у меня появилась склонность к произнесению речей. [Смеётся]. Но я надеюсь, что мне удалось дать ответ на ваш вопрос, что это счастье — иметь возможность путешествовать и видеть огромное множество наших прекрасных металлических маньяков в любой точке мира».




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