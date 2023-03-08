сегодня



ROB HALFORD — о совместной работе с Долли Партон: «Я был на седьмом небе от счастья»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford присоединился к легенде кантри Долли Партон в ноябре прошлого года в рамках выступления на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, чтобы исполнить её классическую песню "Jolene".



В беседе с Доун Осборн из TotalRock на вопрос о том, какие впечатления на него произвело выступление с Долли, Rob ответил:



«Она была великолепна. Утверждение "не встречайтесь со своими кумирами" не соответствует действительности — она является воплощением красоты и чистоты. Всё, что вы знаете об этой женщине, правда — она такая 24 часа в сутки. Вряд ли она когда-нибудь снимает парик. Она невероятная, она просто потрясающая. И я понятия об этом не имел. У меня спросили: "Хотите выйти на сцену с Саймоном Ле Боном [DURAN DURAN] и Пэт Бенатар, Энни Леннокс, Пинк, Шерил Кроу и ZAC BROWN BAND?" Я ответил: "Да, я хочу быть на этой сцене". Когда меня спросили: "Не хотите ли вы спеть какую-нибудь песню с Долли?", я ответил: "Дайте мне присесть на минутку".



Итак, мы сделали это, и я был на седьмом небе от счастья, потому что я не мог от неё оторваться, я был как настоящий фанбой. Я подумал: "О Боже. Теперь я всё испортил". После шоу ко мне подошёл её менеджер Дэнни [Нозелл] и сказал: "Она занимается проектом — рок-альбомом. Тебе это интересно?" Я сказал: "Да. Вот мой номер". А потом, ни с того ни с сего, спустя четыре недели, вдруг появились идеи для дальнейшей работы.



Так что все эти волшебные вещи произошли. Но она Долли, и она прекрасна. Она — маяк света. И если подумать о тысячах песен, которые она исполнила, о людях, с которыми она встречалась и работала, она — настоящее национальное сокровище в США и во всём мире. Я знаю, что британцы любят её. Она выступала на фестивале Гластонбери. Она, наверное, думала: "Гластонбери. Никто не знает, кто я такая". Все пели вместе с Долли. Все знали каждое её слово — во всех песнях, которые она создала. Так что это было радостное событие.



Знаете, вы идёте по жизни, занимаетесь своим делом, веселитесь, а потом, ни с того ни с сего — вот я, а вот Долли. Я смотрю на это и думаю: "Это было на самом деле? Это действительно произошло?" Это радостное событие. Это благословение, которое может случиться с тобой в рамках музыки. Двери всегда открываются: "Попробуй это. Попробуй то".



Несмотря на то, что я всегда буду металхэдом, я всегда считал, что нужно обращать внимание на всё, что встречается на пути. Не говорите "нет", потому что вы не знаете, что вы потеряли. Так что это был настоящий кайф. И было здорово увидеть фотографию, на которой я и она, и которая стала вирусной, потому что она казалась очень странной. Не в смешном смысле. Это подтвердило факт, что не имеет значения, какой музыкой вы увлекаетесь, какой стиль музыки вы исполняете или любите, мы все связаны. Взять, к примеру, Долли, Саймона, Пинк и меня: мы болтаем, как будто мы лучшие друзья. Возможно, мы встретились друг с другом впервые в жизни, но музыка объединяет.



Когда есть шанс встретить всех этих невероятных людей и поболтать в компании Саймона Ле Бона, Долли, Пинк, меня и ещё кучи других людей, даже если мы из разных измерений музыки, есть общий знаменатель, потому мы ради этого и живём, мы создаём музыку. Музыка во главе всего. Так что я никогда не терял интриги в ценности дружбы, которую может устроить музыка, независимо от того, из какого ты мира. Она всех объединяет».







+2 -0



( 1 ) просмотров: 259

