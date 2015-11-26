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ROB HALFORD : «Любил я как-то Шона...»



В рамках очередной беседы с ROB'ом HALFORD'ом он рассказал о своих романтических увлечениях:



«Как-то я серьёзно втюрился в Шона Коннери, ещё когда был ребенком. Ну не ребёнком — подростком. У меня была небольшая вырезанная цветная фотография его волосатой груди. И я с удовольствием смотрел на это изображение Шона Коннери, когда был ещё совсем юным! (хихикает)».













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