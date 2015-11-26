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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 98
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*Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцин... 31
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Halford

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24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»
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|||| сегодня

ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»



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В рамках очередной беседы с ROB'ом HALFORD'ом он рассказал о своих романтических увлечениях:

«Как-то я серьёзно втюрился в Шона Коннери, ещё когда был ребенком. Ну не ребёнком — подростком. У меня была небольшая вырезанная цветная фотография его волосатой груди. И я с удовольствием смотрел на это изображение Шона Коннери, когда был ещё совсем юным! (хихикает)».

ROB HALFORD:





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КомментарииСкрыть/показать 16 )

Гепард


24 ноя 2020, 13:59		Что-то понесло его на старости лет. Я вот глиномесную фуррятину смотрю, но стараюсь об этом не распространяться... Дарксайд - исключение)

MisterKiska


24 ноя 2020, 14:26		Все мы не без греха! По Шону то Коннери вообще нет вопросов! С ним бы любой!

Alex Chernyatinsky


24 ноя 2020, 14:38		Перспективная ветка. Загляну сюда попозже :-)

vobk


24 ноя 2020, 15:10		Наконец-то новости про гомосятину, а то все музыка да политика. Даешь Brightside.ru

Nepalcev


24 ноя 2020, 15:15		"Любил Гаврила Джеймса Бонда. Гаврила Бонда вожделел..."

Svarg_1349


24 ноя 2020, 15:27		Как сказал Отто фон Бисмарк, у Дарксайда три пути:

Педофилы
Геи
Новый альбом Метлы

Прошли десятилетия, а культовая цитата своей актуальности не потеряла.

R0ck_N_R0lla


24 ноя 2020, 15:39		раньше был еще Найтвишь

Dr_Sexy


24 ноя 2020, 15:47		Не одобряем волосатую мужскую грудь. Это признак токсичной маскулинности

gravitgroove


24 ноя 2020, 15:56		"Только в прошлом году, ни к селу, на беду
Полюбил я Володю." HOM - "7%"

hansi_hrb


24 ноя 2020, 16:03		Я вот кстати недавно смотрел гейский вариант шоу холостяк. Так вот хер знает, но пацаны были клевыми как личности, без пошлости, без даже внутренних интриг, что не характерно для шоу подобной тематики. Для поддержания накала страстей обычно надо ввести, а тут вот не было. Говорили о всяких чувствах, что кстати было довольно интересно наблюдать и я отметил для себя, что конкретно эти геи, были куда откровенней и приятнее многих натуралов в том плане что не стеснялись своих каких то неудач и не пыталсь изображать из себя альфачей и прочих жиганов. Ну мне лично похеру кто куда и все такое, но вот чет роба как то реально понесло, как будто вернулся в юность, когда разговоры о том кто кого и как были очень важны для принятия среди подростков. Хотя на деле очень часто истории про то как "я выебал ее и сука еле ходила потом", оказывались историями про то как выебал по сути в первую очередь диван, засунув по ошибке между булкой и тканью, а когда попал куда надо, спустил на живот уже через минуту. А потом на спину и такой - мужик же!

НELLECTOR


24 ноя 2020, 16:08		Просто Роб думает, что рекламирует свою книгу, а не выглядит, как престарелый убогий гомодрил.
Такое заблуждение характерно для звёзд.

hansi_hrb


24 ноя 2020, 16:11		Но вот чего не отнять, так это то какой был Шон Коннери харизматичный. В любом возрасте. Приятно смотреть на мужика. Даже неуклюжий Генри Джонс и тот был хорош. А еще у него был очень добрый взгляд, не знаю, играл он так или действительно был хорошим человеком. Но вот ощущение доброго, умного деда у меня оставил.

Svarg_1349


24 ноя 2020, 16:42		В России книга кстати выйдет в полноценном переводе. Я ее конечно же куплю.

Gustaff


24 ноя 2020, 16:57		Меня в последнее время интересует только гей-тематика, остальное просто не интересно уже. Поэтому я каждый день на Дарксайде.

Pekario


24 ноя 2020, 17:30		Больше гендеров в данную новость, МОАР!!!11111

Flaming


24 ноя 2020, 17:31		В такой толстой книге гомосятина займет страниц 20.
Переживете как нибудь))


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