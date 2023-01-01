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*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 31
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
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Halford

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25 июл 2022 : 		 ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»

24 июн 2022 : 		 Выходит фигурка ROB HALFORD

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13 апр 2022 : 		 ROB HALFORD — про рак

2 мар 2022 : 		 ROB HALFORD придумал, как использовать остатки

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30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

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|||| 12 янв 2023

Вокалист DEATH ANGEL — о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он самый большой источник вдохновения для меня»



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В новом интервью чешскому каналу Backstage TV вокалист DEATH ANGEL Mark Osegueda рассказал о своей симпатии к британским легендам хэви-металла JUDAS PRIEST:

«JUDAS PRIEST — моя любимая хэви-металлическая группа на все времена. Если говорить о тяжёлом металле, они являются его изобретателями. Я очень люблю JUDAS PRIEST, я люблю все их эпохи. Это замечательная группа, она вдохновляла меня, особенно Rob Halford. Если вы видели DEATH ANGEL, то могли заметить, что больше, чем кому-либо, я подражаю Ронни Джеймсу Дио и Rob'y Halfrod'y. А почему бы и нет? Если вы этого не делаете, значит, вы делаете это неправильно. Он самый большой источник вдохновения для меня. Он прекрасен в звуковом плане — у него всё получается. Просто невероятно, как он сохранил свой вокал за эти годы. Я знаю людей гораздо моложе его, которые сорвали себе голос. Я испытываю потрясение, когда вижу, как Rob выходит на сцену и делает своё дело концерт за концертом, альбом за альбомом. Он — мой самый большой источник вдохновения. Их двойная гитарная атака просто невероятна, и так было всегда. Их песни прекрасны. Они вне времени, и они вне времени не просто так, а потому что они величайшие».




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