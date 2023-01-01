17 фев 2023



ROB HALFORD: «Каждый день голо-сую за IRON MAIDEN!»



ROB HALFORD в интервью Metal Hammer поделился своим мнением о попадании IRON MAIDEN в список претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Номинация IRON MAIDEN совершенно запоздала. Я голосую за них каждый день, вы можете сделать это по телефону, и это очень просто. Вы попадаете в список номинантов, затем выбираете группу, за которую голосуете, — и я каждый день выбираю IRON MAIDEN!»







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