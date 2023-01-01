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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 102
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 16
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 14
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Halford

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17 фев 2023 : 		 ROB HALFORD: «Каждый день голо-сую за IRON MAIDEN!»

12 янв 2023 : 		 Вокалист DEATH ANGEL — о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он самый большой источник вдохновения для меня»

10 янв 2023 : 		 ROB HALFORD не брал крепкого уже 37 лет

13 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о ностальгии

28 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD о выступлении с Долли Партон

17 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Моя книга для тех, кто хочет проникнуть поглубже»

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD и другие спели с DOLLY PARTON

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я смог прорубить это окно!»

5 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о новой книге: «Буду богоху...»

25 июл 2022 : 		 ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»

24 июн 2022 : 		 Выходит фигурка ROB HALFORD

24 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о путешествиях

4 май 2022 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER и SCOTT STAPP выступили CoopStock 2

20 апр 2022 : 		 ROB HALFORD выпускает новую книгу!

17 апр 2022 : 		 ROB HALFORD дал имена котятам из приюта

13 апр 2022 : 		 ROB HALFORD — про рак

2 мар 2022 : 		 ROB HALFORD придумал, как использовать остатки

22 фев 2022 : 		 ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD отметил день борьбы с раком

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD показал патрон

19 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри
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|||| 17 фев 2023

ROB HALFORD: «Каждый день голо-сую за IRON MAIDEN!»



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ROB HALFORD в интервью Metal Hammer поделился своим мнением о попадании IRON MAIDEN в список претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Номинация IRON MAIDEN совершенно запоздала. Я голосую за них каждый день, вы можете сделать это по телефону, и это очень просто. Вы попадаете в список номинантов, затем выбираете группу, за которую голосуете, — и я каждый день выбираю IRON MAIDEN!»




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