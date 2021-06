сегодня



ROB HALFORD — настоящий полковник



ROB HALFORD был удостоен Содружеством Кентукки звания полковника Кентукки, которое присваивается людям в знак признания выдающихся достижений или выдающейся службы.



Полковник Кентукки — это высшая награда, присуждаемая Содружеством Кентукки. Согласно официальной информации, награда была учреждена в 1813 году во время второго срока губернатора Иссака Шелби после того, как он вернулся в Кентукки во главе ополчения, проведя успешную кампанию во время войны 1812 года.



О вручении сообщил сам Rob, опубликовав в Инстаграм фотографию с сертификатом и снабдив её следующими словами:



«Спасибо губернатору и народу Кентукки за великую честь и организацию, которая делает хорошие вещи #heavymetal #ink #tattoo #motivation #honor #good #vibes #group #kentucky #charity #community #awareness #style #love #family #friends #fans #one #world #peace #respect #all @kycolonels».



Полковники Кентукки — это некоммерческая благотворительная организация, а те, кто назван полковниками, как объясняет веб-сайт, — это люди, которые «предпринимают дополнительные шаги в отношении добрых дел, доброй воли и являются гордостью Содружества Кентукки».



Среди других известных полковников Кентукки — Robert Plant (LED ZEPPELIN), Dave Mustaine (MEGADETH), John Lennon (THE BEATLES), Tommy Thayer (KISS) и Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE).













