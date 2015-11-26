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Halford

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18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога
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ROB HALFORD — настоящий полковник



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ROB HALFORD был удостоен Содружеством Кентукки звания полковника Кентукки, которое присваивается людям в знак признания выдающихся достижений или выдающейся службы.

Полковник Кентукки — это высшая награда, присуждаемая Содружеством Кентукки. Согласно официальной информации, награда была учреждена в 1813 году во время второго срока губернатора Иссака Шелби после того, как он вернулся в Кентукки во главе ополчения, проведя успешную кампанию во время войны 1812 года.

О вручении сообщил сам Rob, опубликовав в Инстаграм фотографию с сертификатом и снабдив её следующими словами:

«Спасибо губернатору и народу Кентукки за великую честь и организацию, которая делает хорошие вещи #heavymetal #ink #tattoo #motivation #honor #good #vibes #group #kentucky #charity #community #awareness #style #love #family #friends #fans #one #world #peace #respect #all @kycolonels».

Полковники Кентукки — это некоммерческая благотворительная организация, а те, кто назван полковниками, как объясняет веб-сайт, — это люди, которые «предпринимают дополнительные шаги в отношении добрых дел, доброй воли и являются гордостью Содружества Кентукки».

Среди других известных полковников Кентукки — Robert Plant (LED ZEPPELIN), Dave Mustaine (MEGADETH), John Lennon (THE BEATLES), Tommy Thayer (KISS) и Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE).

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Darkside.ru Member

Starbreaker


18 июн 2021, 19:02		Странно, что самого известного "полковника Кентукки" не упомянули)

hansi_hrb


18 июн 2021, 19:52		теперь самое время военную вечеринку устроить


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