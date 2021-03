23 мар 2021



ROB HALFORD получил вторую дозу



ROB HALFORD опубликовал в Инстаграм сообщение о том, что получил вторую дозу вакцины от COVID-19.



«one' #heavymetal #ink #tattoo #metal #motivation #boost #selfcare #maniacs #staypositive #community #defender #you #me #us #love #family #friends #fans #one #world #peace #respect #all»













+3 -1



просмотров: 214