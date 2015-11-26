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Halford

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25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

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22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST
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ROB HALFORD не испытывает сожалений



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ROB HALFORD в недавнем интервью рассказал о том, что нельзя жалеть об ошибках — из них нужно извлекать уроки:

«Ну, во-первых, мне никогда не нравилось слово "сожаление". Я считаю, что это слишком жёстко и холодно, и в нём нет никакого чувства сопереживания. Я предпочитаю использовать [слово] "размышлять" — вы размышляете о своём прошлом. Потому что вы не должны подвергать себя нападкам за плохой выбор, сделанный вами либо по собственному выбору, либо в силу обстоятельств из-за другого человека. Есть вещи, в которых вы напрямую виноваты, и вы платите по счетам, но я всегда верю во вторые шансы. Я думаю, это очень важно в жизни. Но да — я полагаю, что ты размышляешь и думаешь: "Я больше никогда так не сделаю" или "Это было глупо". Это было глупо, офицер. Или "Я придурок". Так что всё это, что мы носим с собой по мере того, как стареем по жизни, добавляет огромную ценность — однозначно».

ROB HALFORD Has No Regrets








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КомментарииСкрыть/показать 4 )

НELLECTOR


25 дек 2020, 15:23		Раскрыто, как Роб клеит полицейских. - "Я придурок, офицер. Это было глупо, накажи меня".

Petrovich Sexyy


25 дек 2020, 15:41		Эту картинку предлагаю ко всем новостям о группе

R0ck_N_R0lla


25 дек 2020, 15:55		и на обложку следующего альбома

Svarg_1349


25 дек 2020, 16:17		И правильно Роб, нечего сожалеть. Жизнь одна. Копаться в прошлом, ни в коем случае не нужно. И этого советую всем своим соотечественникам. Того гляди, жизнь в стране чутка легче станет.


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