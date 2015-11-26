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ROB HALFORD не испытывает сожалений



ROB HALFORD в недавнем интервью рассказал о том, что нельзя жалеть об ошибках — из них нужно извлекать уроки:



«Ну, во-первых, мне никогда не нравилось слово "сожаление". Я считаю, что это слишком жёстко и холодно, и в нём нет никакого чувства сопереживания. Я предпочитаю использовать [слово] "размышлять" — вы размышляете о своём прошлом. Потому что вы не должны подвергать себя нападкам за плохой выбор, сделанный вами либо по собственному выбору, либо в силу обстоятельств из-за другого человека. Есть вещи, в которых вы напрямую виноваты, и вы платите по счетам, но я всегда верю во вторые шансы. Я думаю, это очень важно в жизни. Но да — я полагаю, что ты размышляешь и думаешь: "Я больше никогда так не сделаю" или "Это было глупо". Это было глупо, офицер. Или "Я придурок". Так что всё это, что мы носим с собой по мере того, как стареем по жизни, добавляет огромную ценность — однозначно».



















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